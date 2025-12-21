İranlılar yılın en uzun gecesi Şeb-i Yelda kutlamalarını, asırlar öncesinden günümüze ulaşan bir gelenek olarak yaşatmaya devam ediyor. Peki, Şeb-i Yelda ne demek? Şeb-i Yelda gecesi gelenekleri neler?

21 Aralık’ı 22 Aralık’a bağlayan bu gece uzunluğu ve karanlığı nedeniyle sevgilinin saçı ve âşıkların ıstırabını anlatır. Âşık geceler boyu ağlayıp inler. Bu yüzden bu geceye şeb-i hicrân da denir. Şeb-i yeldâ, İran’da yaklaşık 2000 yıldan fazla zamandır günlerin kısalmasının son bulduğunun habercisi olduğu için kutlanmaktadır.

Şeb-i yeldâ klasik şiirde birkaç farklı özelliğiyle ele alınmıştır. Genellikle gecenin siyahlığı ve uzunluğuyla sevgilinin saçlarının siyahlığı ve uzunluğu arasında alaka kurulmuş; yılda bir kere gerçekleşmesi vurgulanmış, kıyamet günüyle karşılaştırılmış ve âşık için en uzun gam gecesi olduğu ifade edilmiştir.

ŞEB-İ YELDA GELENEKLERİ

Balık ve pilav hazırlanır: Şeb-i Yelda gecesinde sofrada balık ve pilav yer alır.

Nar, karpuz ve kuruyemiş alınır: Bu yiyecekler gecenin vazgeçilmezleri arasındadır.

Aile büyüklerinin evinde toplanılır: Kutlama genellikle büyüklerin evinde yapılır.

Küçükler ve büyükler bir araya gelir: Her yaştan aile bireyi birlikte vakit geçirir.

Şeb-i Yelda’ya özel kıyafetler giyilir: Geleneksel veya temaya uygun kıyafetler tercih edilir.

Birlikte vakit geçirme vurgusu vardır: Gecenin anlamı, sevdiklerle bir arada olmanın kıymetini hatırlatmaktır.

Dayanışma ve paylaşma ön plandadır: Uzun gecede sohbet edilir, birlikte zaman geçirilir.

