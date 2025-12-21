Adana'da bir kargo firması çalışanı, müşterisine teslim edeceği kargoyu aracından inmeden bahçeye fırlattı. 'Yok artık' dedirten anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

18 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde internetten bir ürün sipariş eden Sinem Şahin (20), kargosunu teslim alacağı gün evde olmadığı için kargocudan ürününü müstakil evinin giriş kapısına bırakmasını talep etti. Eve geldiğinde kargosunun kapı yerine bahçenin ortasında olduğunu fark eden Şahin, durumdan şüphelendi.

Kargocudan 'Yok artık' dedirten hareket! Paketi araçtan inmeden bahçeye fırlattı

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Evinin güvenlik kamerasını inceleyen Şahin gördüklerine inanamadı. Kamera kayıtlarında kargocunun adrese geldiğinde aracından inmeden kargoyu bahçeye fırlattığı görüldü. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Sinem Şahin'in videosu gündem oldu. Şahin, "Kargomu getirmek için kargocu beni aradı, evde olmadığımı söyledim ve kapıya bırakmasını rica ettim. Kargomu eve gelince kapı yerine bahçede görünce güvenlik kamerasına baktım ve kargocunun temassız teslimat yaptığını gördüm. Videoyu paylaşınca çok fazla izlendi. Kargocuyla da görüştüm ve videonun tuttuğunu, eğlenceli bir video olduğunu söyledi" dedi.

"KARGOCULARIN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREK"

Ürününün kırılacak bir ürün olmadığını ancak kargocuların dikkatli olması gerektiğini de belirten Şahin, "Kargomda kırılacak bir ürün yoktu ancak kırılacak bir ürün de olabilirdi. Kargocuların daha dikkatli olması gerek" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası