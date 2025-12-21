ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD, Katar, Türkiye ve Mısır’ın işbirliğiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin açıklama yaptı. Witkoff, tarafların koordinasyon içinde hareket ettiğini belirtirken, Türkiye’nin süreçte aktif rol üstlenen ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD, Katar, Türkiye ve Mısır’ın işbirliğiyle Gazze Barış Kurulu’nun kısa vadede kurulması ve faaliyete geçirilmesi için çalışıldığını açıkladı.

KRİTİK TOPLANTI SONRASI MESAJ

Witkoff’un paylaşımları, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdelatty ile yapılan toplantının ardından yayımlandı.

Ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonra ilk kez dört üst düzey isim aynı masada buluştu. Gazze sürecinde Türkiye’nin diplomatik ağırlığı bu temasla birlikte net şekilde görüldü.

Trump’ın özel elçisi Witkoff Türkiye’yi işaret etti! Kritik süreç başlıyor

GAZZE BARIŞ KURULU KISA SÜREDE SAHAYA İNECEK

Steve Witkoff, ateşkesin ikinci aşaması kapsamında Gazze’de sivilleri koruyacak ve kamu düzenini sağlayacak birleşik bir otorite altında bir yönetim yapısının kurulmasına odaklanıldığını aktardı.

Gazze Barış Kurulu’nun geçiş dönemi yönetimi olarak kısa sürede kurulması ve aktif hale gelmesi için destek verildiği ifade edildi.

Sürecin, Gazze’nin yeniden toparlanması ve bölgesel istikrar hedefiyle ilerlediği kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Gazze’nin inşası için 20 yıllık plan

MİAMİ’DE DÖRTLÜ TEMASLAR SÜRÜYOR

Uluslararası kaynaklara göre ABD, Katar, Türkiye ve Mısır arasında yürütülen görüşmeler hafta sonu boyunca Miami’de devam ediyor.

Görüşmelerde ateşkesin birinci aşamasının uygulanması, insani yardımın genişletilmesi, kısmi askeri çekilmeler ve çatışmaların azaltılması başlıkları ele alındı.

İkinci aşama için hazırlıkların hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandı.

TÜRKİYE-HAMAS HATTINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Gazze süreciyle bağlantılı olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas müzakere heyeti başkanı Halil el-Hayya ile İstanbul’da bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için atılacak adımlar ve sahadaki sorunlar ele alındı. İsrail’in ateşkes ihlallerinin önlenmesine yönelik başlıkların da masada olduğu bilgisi paylaşıldı.

TRUMP PLANI VE İKİNCİ AŞAMA VURGUSU

Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze barış planına tam bağlılık mesajı verdi. İkinci aşamanın uygulanmasını ilerletmek amacıyla önümüzdeki haftalarda ek istişarelerin süreceği açıklandı.

Gazze’nin yeniden inşası, altyapı geliştirme, enerji ve su kaynaklarında işbirliği gibi başlıkların da planın merkezinde yer aldığı aktarıldı.

TÜRKİYE, GAZZE DİPLOMASİSİNİN MERKEZİNDE

ABD, Katar ve Mısır ile birlikte hareket eden Türkiye, Gazze ateşkes sürecinde diplomatik köprü rolü üstleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin ve Gazze konusunda sürdürdüğü yoğun diplomasi, sahadaki gelişmelerle birlikte uluslararası masada karşılık buluyor. Gazze için kurulan yeni denklemde Türkiye’nin ağırlığı her geçen gün daha da artıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası