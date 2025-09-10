Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'ye 19 gün önce gelmişti! Meksika, Edson Alvarez'in sakatlığını açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı formasıyla oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçirdi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Meksika Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, oyuncunun 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık transferi için West Ham United ile 23 Ağustos'ta anlaşmaya varmıştı.

Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık maçına ilk 11 başlayan Edson Alvarez, 32'inci dakikada sakatlandı. Karşılaşmaya devam edemeyen Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu, yerini Erik Lira'ya bıraktı.

"SAĞ UYLUK ARKA BÖLGESİNDE KAS YARALANMASI"

Meksika Milli Takımı adına yapılan açıklamada, "Edson Alvarez'in sağ uyluk arka bölgesinde hafif kas yaralanması vardır. Sahaya dönüş süresi kulübü tarafından belirlenecektir" denildi. 

İSTANBUL'DA DETAYLI TETKİKLER YAPILACAK

West Ham United'dan 23 Ağustos'ta kiralanan Edson Alvarez'in durumu ve uygulanacak tedavi, İstanbul'da Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından yapılacak detaylı tetkikler sonucunda netlik kazanacak. Oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı da bu kontrollerin ardından belli olacak. 

