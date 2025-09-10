Fenerbahçe'ye 19 gün önce gelmişti! Meksika, Edson Alvarez'in sakatlığını açıkladı

Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık maçına ilk 11 başlayan Edson Alvarez, 32'inci dakikada sakatlandı. Karşılaşmaya devam edemeyen Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu, yerini Erik Lira'ya bıraktı.

"SAĞ UYLUK ARKA BÖLGESİNDE KAS YARALANMASI"

Meksika Milli Takımı adına yapılan açıklamada, "Edson Alvarez'in sağ uyluk arka bölgesinde hafif kas yaralanması vardır. Sahaya dönüş süresi kulübü tarafından belirlenecektir" denildi.

İSTANBUL'DA DETAYLI TETKİKLER YAPILACAK

West Ham United'dan 23 Ağustos'ta kiralanan Edson Alvarez'in durumu ve uygulanacak tedavi, İstanbul'da Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından yapılacak detaylı tetkikler sonucunda netlik kazanacak. Oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı da bu kontrollerin ardından belli olacak.