Kanlı terör saldırıları, iki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti’ni fiilen sona erdirirken, Kıbrıslı Türkleri güvenlik gerekçesiyle dar alanlara, yani enklavlara hapsetti.

EOKA militanlarının hedef aldığı Türk mahalleleri ve köylerinde kadın, çocuk ve yaşlılar ayrım gözetilmeksizin katledildi. Resmi kayıtlara göre 364 Kıbrıslı Türk katledildi, 103 Türk köyü zorla boşaltıldı.

Aradan geçen onca yıla rağmen, Kıbrıslı Türklerin kolektif hafızasında açılan yara hala kapanmadı. Rum terör örgütü EOKA’nın başlattığı saldırılar, yalnızca bir dönemi değil, Kıbrıs Türk toplumunun varlığını sistematik şekilde hedef alan bir sürecin başlangıcı oldu.

1963’te Kıbrıs’ta yaşanan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın üzerinden 62 yıl geçti.

Yaşananlar, anlık bir taşkınlık değil, planlı bir sürecin parçasıydı. 1955’te kurulan EOKA’nın “Enosis” hedefi doğrultusunda hazırlanan Akritas Planı, Kıbrıslı Türkleri adadan silmeyi amaçlıyordu. 1958’de artan saldırılar, 1963’te açık bir etnik şiddet dalgasına dönüştü.

Kanlı Noel sürecine dair en çok eleştirilen başlıklardan biri de Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün tutumu oldu. Dönemin tanıkları, özellikle İsveçli askerlerin yardım çağrılarına karşılık vermediğini, köylerin kaderine terk edildiğini aktarıyor. Bu pasiflik, Kıbrıslı Türklerin hafızasında derin bir kırılmaya neden oldu.

KÜVETTE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLAR

Kanlı Noel’in simge olaylarından biri, Tıp Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğunun Kumsal’daki evlerinde banyodaki küvette katledilmesi oldu. “Banyo Katliamı” olarak anılan bu olay, Kıbrıs’taki şiddetin boyutunu tüm dünyaya gösterdi.

Bugün Barbarlık Müzesi olarak ziyaret edilen ev, Kıbrıslı Türkler için yalnızca bir mekân değil, toplu bir acının sembolü olarak görülüyor.

