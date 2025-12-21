62 yıl önce başladı! Rumların kanlı Akritas Planı’nda yüzlerce Türk katledildi
1963’te Kıbrıs’ta yaşanan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın üzerinden 62 yıl geçti.
Aradan geçen onca yıla rağmen, Kıbrıslı Türklerin kolektif hafızasında açılan yara hala kapanmadı. Rum terör örgütü EOKA’nın başlattığı saldırılar, yalnızca bir dönemi değil, Kıbrıs Türk toplumunun varlığını sistematik şekilde hedef alan bir sürecin başlangıcı oldu.
20 Aralık’ı 21 Aralık’a bağlayan gecede Lefkoşa’da başlayan silahlı saldırılar, kısa sürede adanın geneline yayıldı.
EOKA militanlarının hedef aldığı Türk mahalleleri ve köylerinde kadın, çocuk ve yaşlılar ayrım gözetilmeksizin katledildi. Resmi kayıtlara göre 364 Kıbrıslı Türk katledildi, 103 Türk köyü zorla boşaltıldı.
Kanlı terör saldırıları, iki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti’ni fiilen sona erdirirken, Kıbrıslı Türkleri güvenlik gerekçesiyle dar alanlara, yani enklavlara hapsetti.
AKRİTAS PLANI NEDİR?
Yaşananlar, anlık bir taşkınlık değil, planlı bir sürecin parçasıydı. 1955’te kurulan EOKA’nın “Enosis” hedefi doğrultusunda hazırlanan Akritas Planı, Kıbrıslı Türkleri adadan silmeyi amaçlıyordu. 1958’de artan saldırılar, 1963’te açık bir etnik şiddet dalgasına dönüştü.
BM İZLEDİ, SALDIRILAR DURMADI
Kanlı Noel sürecine dair en çok eleştirilen başlıklardan biri de Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün tutumu oldu. Dönemin tanıkları, özellikle İsveçli askerlerin yardım çağrılarına karşılık vermediğini, köylerin kaderine terk edildiğini aktarıyor. Bu pasiflik, Kıbrıslı Türklerin hafızasında derin bir kırılmaya neden oldu.
KÜVETTE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLAR
Kanlı Noel’in simge olaylarından biri, Tıp Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğunun Kumsal’daki evlerinde banyodaki küvette katledilmesi oldu. “Banyo Katliamı” olarak anılan bu olay, Kıbrıs’taki şiddetin boyutunu tüm dünyaya gösterdi.
Bugün Barbarlık Müzesi olarak ziyaret edilen ev, Kıbrıslı Türkler için yalnızca bir mekân değil, toplu bir acının sembolü olarak görülüyor.
62. YILDA ANKARA’DAN NET MESAJ
Katliamın 62. yılında Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir mesajla şehitleri andı. Paylaşımda, EOKA’nın saldırılarının “barbarca” olduğu vurgulanırken, Türkiye’nin garantörlük sorumluluğu çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının yanında durduğu hatırlatıldı. Mesajda, “milli dava Kıbrıs” ifadesi özellikle öne çıkarıldı.
LONDRA’DA PROTESTO: GERÇEKLER ANLATILSIN
Anma protestoları yalnızca adada ve Türkiye’de değil, Avrupa’da da yankı buldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler, Rum Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.
Göstericiler, EOKA saldırılarını temsilen “kanlı küvet” görselleri taşıdı ve uluslararası kamuoyuna “Kıbrıs’ın gerçek tarihinin anlatılması” çağrısı yaptı.
Protestoya katılanlar, Batı’da Kıbrıs meselesinin yıllardır tek taraflı anlatıldığını, Türklerin yaşadığı katliamların görmezden gelindiğini dile getirdi.
62 YIL GEÇTİ
Kanlı Noel, Kıbrıs sorununda yalnızca geçmişte kalmış bir trajedi değil; bugünkü siyasi ve diplomatik tartışmaların temelini oluşturan kırılma noktası. 62 yıl sonra bile Kıbrıslı Türkler için bu tarih, bir anma değil, hatırlatılması gereken bir uyarı niteliği taşımakta.
Yaşananlar, Kıbrıs meselesinde “neden güvenlik” sorusunun cevabı olarak hafızalarda yerini koruyor.