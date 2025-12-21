İspanya'dan İngiltere'ye gitmekte olan bir EasyJet uçağında şok edici bir olay yaşandı. İddialara göre, 89 yaşındaki ölü bir kadın, ailesi tarafından tekerlekli sandalyeyle uçağa bindirildi. Görgü tanıkları ve diğer yolcular, ailenin, kadının sadece "yorgun" olduğunu söylediğini, hatta bazı aile üyelerinin "Biz doktoruz, sorun yok" dediğini aktardı. Kadının vefat ettiğinin anlaşılması üzerine uçuş 12 saat rötar yaparken, olay büyük tepki çekti.

İspanya’nın Málaga şehrinden İngiltere’deki Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere olan EasyJet uçağında korkunç bir olay yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, 89 yaşındaki yaşlı bir İngiliz kadın yolcu, uçağa bindirildiğinde zaten hayatını kaybetmişti.

Kadın yolcu, kendisiyle birlikte olan beş yakını tarafından uçağa alındı. Yakınlarının, hava yolu personeline kadının iyi olmadığını ve sadece uyuyakaldığını söylediği iddia edildi.Fakat, uçak kalkıştan hemen önce taksi yolundayken, şüphelenen kabin ekibi durumu fark etti ve yaşlı kadının vefat ettiği anlaşıldı. Uçak pistten ayrılmadan geri döndü ve bu durum, uçuşun tam 12 saat rötar yapmasına neden oldu.

“SORUN YOK BİZ DOKTORUZ”

Yolcular, yaşlı kadının vücudunun tekerlekli sandalye ile uçağın arka kısmındaki koltuklara taşındığını ve ailesi tarafından koltuğa yerleştirildiğini anlattı. Bir görgü tanığı, yer görevlisinin kadının belirgin derecede kötü görünümü hakkında soru sorduğunu, ancak ailenin "sadece yorgun" olduğunu söyleyerek uçağa bindiğini öne sürdü. Hatta bir yolcu, aile üyelerinden birinin görevliye "Sorun yok, biz doktoruz" dediğini duyduğunu öne sürdü.

Yolculardan Petra Boddington, sosyal medyada yaptığı paylaşımda EasyJet'i sert bir dille eleştirerek, "EasyJet, ne zaman ölü insanları uçaklara almaya başladınız? Ciddi misiniz!" ifadelerini kullandı. Boddington, kadının 'çıplak gözle bakıldığında bile ölü gibi göründüğünü, tekerlekli sandalyede baygın bir şekilde yattığını' ve ailenin tüm bu riski 'sırf cenaze nakil masrafından kurtulmak için' aldığını düşündüğünü belirtti.

İspanyadan İngiltereye skandal uçuş! Ölü kadını uçağa bindirdiler

Marbella’da yaşayan ve uçuşta bulunan 19 yaşındaki Elizabeth Rowland ise, daha uçağa binmeden önce kadını gördüğünü ve boyunluk takan, boyun yastığıyla desteklenen kadının ‘ölü olduğunu’ anladığını söyledi. Rowland, binmeden önce ailenin kadını uyandırmaya çalıştığını ve hayattaymış gibi davrandığını, ancak uçak geri döndüğünde ve sağlık ekipleri geldiğinde ailenin "hiçbirinin üzgün, panik veya şok olmuş görünmediğini, tamamen sakin olduklarını" söyledi.

EASYJET İDDİALARI REDDETTİ

Tüm bu iddialara karşın EasyJet, yolcuların yanıldığını belirterek bir açıklama yaptı. Hava yolu şirketi, yolcunun uçağa bindiğinde hayatta olduğunu, seyahat etmesine uygunluk sertifikası bulunduğunu ve iddia edilenlerin doğru olmadığını savundu.

