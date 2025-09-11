36 milyon euro krizi! Ali Koç'tan Galatasaray'a Uğurcan Çakır göndermesi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde olan Manchester City'nin yıldızı Ederson'u kadrosuna kattı. Brezilyalı file bekçisini elinden kaçıran sarı-kırmızılılar ise Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı renklerime bağladı. Milli kaleci için ödenen rekor bonservis bedeli çok konuşuldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da günlerdir futbol gündeminden düşmeyen tartışmaya dahil oldu.

"DEMEDİKLERİNİ BIRAKMAZLARDI"

Ali Koç, katıldığı organizasyonda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 3 milyon euroluk bonusla birlikte 36 milyon euro ödemeyi taahhüt ettiği Uğurcan Çakır transferine göndermede bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Bu transfer sezonunda en önemli kaleci transferleri Donnarumma ve Ederson. En maliyetlisi kim? Uğurcan. Bu transferi biz yapsaydık bize demediklerini bırakmazlardı" ifadelerini kullandı.

TALİHSİZ KAZA: SAHNEDEN DÜŞTÜ

Öte yandan Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği üyelerine hitap ettiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Açıklama yaparken dengesini kaybeden Fenerbahçe Başkanı, bir anda sahneden düştü.

Salonda bulunan kongre üyeleri tedirginlik yaşarken; Ali Koç, kısa sürede ayağa kalktı ve konuşmasına kaldığı yerden devam etti.