36 milyon euro krizi! Ali Koç'tan Galatasaray'a Uğurcan Çakır göndermesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp ile yarışacak olan Başkan Ali Koç, Galatasaray'a Uğurcan Çakır transferi üzerinden göndermede bulundu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, kritik seçim için çalışmalarını sürdürürken; 1907 Fenerbahçe Derneği üyeleri ile buluşmasında yaşadığı talihsizlikle de gündeme geldi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde olan Manchester City'nin yıldızı Ederson'u kadrosuna kattı. Brezilyalı file bekçisini elinden kaçıran sarı-kırmızılılar ise Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı renklerime bağladı. Milli kaleci için ödenen rekor bonservis bedeli çok konuşuldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da günlerdir futbol gündeminden düşmeyen tartışmaya dahil oldu.

36 milyon euro krizi! Ali Koç'tan Galatasaray'a Uğurcan Çakır göndermesi - 1. Resim

"DEMEDİKLERİNİ BIRAKMAZLARDI"

Ali Koç, katıldığı organizasyonda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 3 milyon euroluk bonusla birlikte 36 milyon euro ödemeyi taahhüt ettiği Uğurcan Çakır transferine göndermede bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Bu transfer sezonunda en önemli kaleci transferleri Donnarumma ve Ederson. En maliyetlisi kim? Uğurcan. Bu transferi biz yapsaydık bize demediklerini bırakmazlardı" ifadelerini kullandı.

36 milyon euro krizi! Ali Koç'tan Galatasaray'a Uğurcan Çakır göndermesi - 2. Resim

TALİHSİZ KAZA: SAHNEDEN DÜŞTÜ

Öte yandan Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği üyelerine hitap ettiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Açıklama yaparken dengesini kaybeden Fenerbahçe Başkanı, bir anda sahneden düştü.

36 milyon euro krizi! Ali Koç'tan Galatasaray'a Uğurcan Çakır göndermesi - 3. Resim

Salonda bulunan kongre üyeleri tedirginlik yaşarken; Ali Koç, kısa sürede ayağa kalktı ve konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

