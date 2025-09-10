Mondragon videosu gündem oldu! Uğurcan Çakır için özür: Son dakika kurtarışlarını severim

Galatasaray'ın, rekor bonservis (KDV dahil 36 milyon euro) ödediği yeni transfer Uğurcan Çakır için hazırladığı tanıtım videosu büyük ilgi gördü. "Efsanelerin izinde, Galatasaray ruhuyla" başlıklı görüntülerde, Faryd Mondragon'un yer almaması ise şaşkınlık yaşattı. Kolombiyalı kaleciden videolu açıklama geldi.

MONDRAGON'DAN ÖZÜR VİDEOSU

Zoran Simovic, Fernando Muslera ve Claudio Taffarel, video mesaj ile Uğurcan'a destek verdi. Tanıtım videosunda yer almayan Kolombiyalı eski kaleci, özür videosu yayımladı.

"SON DAKİKA KURTARIŞLARINI SEVERİM"

2001-2007 yılları arasında sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Kolombiyalı eski futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Gecikme için özür dilerim. Ama ben son dakika kurtarışlarını severim" mesajını yazdı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİN"

Galatasaray camiasına ve Uğurcan'a seslenen Mondragon, "Galatasaray'ın benden istediği mesajı şimdi gördüm. Uğurcan, Türkiye'nin en büyük kulübüne ve dünyanın en iyi taraftarına geldin. Ülkenin en büyük kalesini savunmak için geldiğini söylemek istiyorum. Başarılar dilerim. En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.