Samandıra'da Tedesco fırtınası! Mesaiye uçakta başladı, tesislerde konakladı

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’nin çiçeği burnunda teknik direktörü Domenico Tedesco, ayağına toz bile değmeden işe daldı. Uçak yolculuğu boyunca kurmaylarıyla takım analizlerini inceleyen 39 yaşındaki İtalyan, İstanbul’a inince de otel yerine Samandıra’ya gitmeyi tercih etti. “Hemen işe başlamak istiyorum” diyen Tedesco, tesisleri gezip, yetkililerden bilgi alırken, günün ilk ışıklarıyla da mesaiye başladı. Tedesco, Jose Mourinho sonrası takımı çalıştıran antrenör Zeki Murta Göle ile görüşüp oyuncuların son durumunu öğrenirken, yardımcısı Gökhan Gönül de hocanın yanında yer aldı.

DÖRTLÜ OYNATACAK

Kulüp kariyerinde Schalke, Spartak Moskova, Leipzig gibi takımları çalıştıran Domenico Tedesco, bu maçların yüzde 70’ine 3-4-1-2 dizilişiyle çıkmıştı. Ancak, İtalyan hoca, Fenerbahçe’de kadro yapısı itibarıyla Belçika Millî Takımı’nda olduğu gibi dörtlü oynatacak. Ancak tüm hazırlıklarını buna göre yapmaya başlasa da yüksek taktik bilgisiyle tanınan Tedesco’nun maçlarında gidişatına göre değişik formasyonlara dönebileceği de biliniyor. Genç teknik adam, kişilik olarak Mourinho gibi agresif olmasa da oyunda ipleri eline almaktan çekinmiyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedescoile birlikte 2000’li yıllarda 23 farklı teknik direktör 28 kez göreve getirildi.

HIZLI BİR GİRİŞ

Türkiye’deki ilk gecesini Samandıra’da geçiren Domenico Tedesco, henüz tesislerden dışarı adım atmadı. Sabah kurmaylarıyla analiz yapan İtalyan, akşam ise oyuncularla tanışıp, ilk idmanına çıktı.

SABİT 11'İMİZ OLMAYACAK

Tedesco ilk idmanı öncesi yeni futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı. “Hep birlikte başaracağız. Birbirimizi tanımak için zaman gerekiyor ama zamanımız yok” diyen İtalyan çalıştırıcı, “Sezon boyunca belirli bir 11’imiz olmayacak. Bütün kadroyu kullanacağım” sözlerini kullandı.

ÖNÜNDE ZORLU TAKVİM VAR

Fenerbahçe kariyerine Trabzonspor derbisiyle başlayacak Domenico Tedesco’nun önünde zorlu bir takvim var. Sarı lacivertliler bir dahaki millî araya kadar, 22 günde 7 maç oynayacak. Ortalama 3 günde bir sahaya çıkacak Fenerbahçe, 5 lig, 2 Avrupa karşılamasında tek dökecek.

Sarı lacivertliler sırasıyla Trabzon, Alanya (D), Kasımpaşa (D), Dinamo Zagreb (D), Antalya (D), Nice ve Samsun’la mücadele edecek.