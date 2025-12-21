Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i gündeme geldi. Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek Galatasaray’da maç öncesi ilk 11 ve kadro durumu merak ediliyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklar, cezalar ve Afrika Uluslar Kupası’na giden oyuncular teknik heyetin maç kadrosu planlarını etkiliyor.

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverlerin gündeminde Galatasaray’ın sahaya hangi kadroyla çıkacağı ve eksik oyuncuların durumu yer alıyor. İlk yarıyı lider tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte gözler teknik direktör Okan Buruk’un tercihlerine çevrildi.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11’LER BELLİ OLDU MU?

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Atakan, Cem, Diabate, Fall, Gueye.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI EKSİK VE SAKAT OYUNCULAR

Galatasaray’da Kasımpaşa maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Wilfried Singo ve Berkan Kutlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kaan Ayhan ile kaleci Uğurcan Çakır’ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Öte yandan bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda yer almıyor. Afrika Uluslar Kupası’nda bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs da bu mücadelede görev alamayacak. Ayrıca Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI MAÇ KADROSU

Teknik heyetin planlamasına göre Galatasaray’ın kalede Günay Güvenç ile sahaya çıkması bekleniyor. Savunma hattında Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş’ın görev alması öngörülüyor. Orta sahada Torreira ve İlkay Gündoğan’ın birlikte oynaması, hücum hattında ise Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane’nin Icardi’ye destek vermesi bekleniyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Süper Lig’in 17. haftasında RAMS Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

