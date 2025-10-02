Beşiktaş’ın yeni yıldızı Jota Silva derbi öncesi iddialı konuştu: Bir gol de Aslan’a!

MURAD TAMER - Kocaelispor maçında attığı golü önceden detaylarıyla veren Beşiktaş'ın Portekizli yeni yıldızı Jota Silva, derbiye yönelik öngörüde bulundu.

BİREBİR ANLATTI

Beşiktaş’ın kadrosuna son olarak kattığı isim olan Jota Silva, siyah beyazlı formayla çıktığı ikinci maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı. Portekizli futbolcu, hem hızı hem de bitiriciliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Takım arkadaşlarıyla uyumunu da artıran Silva, 15 gün önce Beşiktaş’ın YouTube kanalına verdiği röportajda, “Beşiktaş için attığın ilk golü hayal et, sence nasıl olurdu?” sorusuna, “Muhtemelen tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye , bir ortayla gelen kafa golü olur” cevabını vermişti.

HEYECANI ARTIRDI

Jota Silva’nın bu öngörüsü gerçek oldu ve oyuna girdikten sonra belirttiği kaleye kafa vuruşuyla golünü attı. Portekizli oyuncunun yeni tahmini ise derbiye yönelik. Hafta sonunda Galatasaray’la oynanacak maçı kazanacaklarını ve yine gol atacağını söyleyen Jota Silva’nın bu sözleri takım arkadaşlarını heyecanlandırdı.

Şimdi gözler Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Derbide forma için sabırsızlanan Jota Silva’nın, idmanlardaki enerjisinin de yüksek olduğu öğrenildi.