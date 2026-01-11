Son dönemde rüşvet ve yolsuzluklarla anılan CHP’li belediyelerin idaresindeki şehirlerde başta çöp ve su krizi olmak üzere yaşanan altyapı problemleri vatandaşı canından bezdiriyor.

Ankara’da günlerdir yaşanan su kesintileri sebebiyle evlerdeki kombiler bozulmaya başladı. Gazetemize konuşan Ankara Kaloriferciler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Murat Erturan, su kesintilerinin ardından gelen kirli suyun filtreleri tıkadığını belirterek “Debi değişikliği eşanjörü bozuyor.

İşçilik maliyetleriyle birlikte söz konusu arızalar yaklaşık 4-5 bin lirayı bulabilir” dedi. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ise su kesintileri sebebiyle oluşabilecek hasarların tazmin edilebileceğini belirterek “Zaman geçirmeden su dağıtımını yapan işletmeye bildirilmeli. Arıza ses, video veya fotoğrafla kayıt altına alınmalı” diye konuştu.

YOLLAR KÖSTEBEK YUVASI

İzmir’de CHP’li yerel yönetimlerin beceriksizliği sebebiyle toplanmayan çöpler, giderek daha da derinleşen su krizi, İzmir körfezinde kirliliğe bağlı olarak hissedilen kötü koku, bulaşıcı hastalıkları da beraberinde getirdi.

Yetkililer, şehirde her 100 bin kişinin 11,5’inde tüberküloz tespit edildiğini belirtti. Ayrıca altyapı çalışmaları sebebiyle kazılan ve sadece kumla kapatılan yollar, etkili olan yağışlarla birlikte çamur deryasına dönüştü. Araç sürücüleri köstebek yuvasını andıran yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, sanayinin yolunu tutmak zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İMAR YOLSUZLUĞUNA TUTUKLAMA

Öte yandan CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili ve İmar Komisyonu Başkanı Ferit Gündoğdu ile birlikte toplam beş şüpheli gözaltına alındı. İmar planları ve belediye yetkileri üzerinden bazı kişi ve çevrelere avantaj sağladığı, karşılığında menfaat temin ettiği belirtilen Gündoğdu, tutuklandı. Gündoğdu’nun, kumarda servet kaybettiği ortaya çıktı.

