Beşiktaş'ta Abraham'ın son durumu: Derbi öncesi son idmanda takımla çalıştı

Beşiktaş'ta Abraham'ın son durumu: Derbi öncesi son idmanda takımla çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı. Kocaelispor maçında omzu çıkan Tammy Abraham, kritik derbi öncesi son antrenmanda takımla çalıştı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş, 4 Ekim Cumartesi akşamı Galatasaray ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, derbi öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta Abraham'ın son durumu: Derbi öncesi takımla çalıştı - 1. Resim

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman bir saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş'ta Abraham'ın son durumu: Derbi öncesi takımla çalıştı - 2. Resim

Siyah-beyazlı takımın geçtiğimiz hafta sahasında Kocaelispor ile oynadığı maçta omzu çıkan Tammy Abraham, dün gerçekleştirilen antrenmana katılmamıştı. Deneyimli golcü, Galatasaray derbisi öncesindeki son antrenmanda yer aldı. 28 yaşındaki futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

