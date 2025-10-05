Samsunspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri araştırılıyor

Fenerbahçe,7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik sonucu 15 puan toplayarak haftaya 2. sırada girdi. 12 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 5 gol gördü.

Karadeniz temsilcisi ile daha önce 72 kez karşılaşan Fenerbahçe, 39 galibiyet, 19 beraberlik, 14 mağlubiyet alırken; 116 gol atıp, 58 gol yedi.

Samsunspor ile deplasmanda 32 lig maçına çıkan Kanarya, 14 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Samsun'da oynanan mücadele 2-2, Kadıköy'deki mücadele ise 0-0 eşitlikle tamamlandı. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın bilgileri...

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Samsunspor - Fenerbahçe mücadelesi, saat 20.00'da beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU

Samsunspor: Okan, Zeki, van Drongelen, Tomasson, Celil, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Edson Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.