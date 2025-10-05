Kimse nasıl olduğunu anlamadı! Küçük çocuğun boğazından 19 mıknatıs çıktı
Erzurum’da, henüz nedeni bilinmeyen şekilde 19 mıknatısı yutan çocuk, Elazığ’da yapılan endoskopiyle sağlığına kavuştu. Mıknatısların yemek borusu ve mide girişinde zedelenmelere yol açtığı, çocuğun tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum’da bir çocuk evde bulunan 19 tane mıknatısı yuttu.
YEMEK BORUSUNDAN 19 MIKNATIS ÇIKARILDI
Çocuğun rahatsızlanması sonucu durumu öğrenen aile hastaneye başvurdu.
Daha sonra çocuk Elazığ’a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, çocuk hastanın yemek borusuna yapışmış 19 mıknatısı endoskopik yöntemle çıkardı.
Mıknatıslar uzun süre yemek borusunda takılı kaldığı için yemek borusu ve mide girişinde zedelenmeler olurken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.
