Cuma mesajları (tek cümlelik-uzun): Cuma ruhu dinlendiren bir armağandır
Bir cuma gününü daha karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşayan vatandaşların gündeminde bu hafta da cuma mesajları yer alıyor. Manevi atmosferiyle öne çıkan cuma günü, sevdiklerine güzel dilekler ve içten dualar iletmek isteyenler için anlamlı bir vesile oluyor. Sosyal medyada yoğun ilgi gören cuma mesajları, paylaşanlara huzur verirken okuyanların da kalbine dokunuyor. İşte WhatsApp, Instagram ve diğer platformlarda paylaşabileceğiniz tek cümlelik, uzun ve anlamlı cuma mesajları örnekleri…
Bir cuma gününü daha karşılamanın mutluluğunu yaşayan vatandaşların gündeminde cuma mesajları var. Cuma mesajları vatandaşların kalplerinden geçen dilek ve duaları sevdiklerine iletmesine vesile oluyor. İşte sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajları örnekleri..
CUMA MESAJLARI
"Cuma Dua etmektir,
Rahmet'tir ve Bereket'tir.
Gönül almak'tır, Selam'dır,
Hatırlamak ve Hatırlanmak'tır.
Gönülden gönüle...
HAYIRLI CUMALAR
Selam Ve Dua ile..."
"Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin."
"Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, cumamız mübarek olsun."
"Kul hakkı yiyen, haram yiyen, yetim malına göz diken, başkasının mahremini araştıran, açıklarını soruşturan, güçsüzden çalan, kitaba uyduran ve insanları kandırıp menfaat sağlayanlar hariç,
Hepinize hayırlı cumalar"
"Rabbim, bu duaya amin yazan herkesi büyük bir baht ve iş ile rızıklandır, bol rızık ver, verdiğin rızkı bereketlendir, dileklerini nasip eyle."
"Bu Cuma, gökyüzü dualarına kucak açsın, gönlün neşeyle, günün güzellikle dolsun.
Cumanız mübarek olsun. Hayırlı Cumalar!"
“Allah'ım bu Duaya amin yazan herkese; hayırlı kapılar aç, hayırlı rızık nasip et, hayırlı sevgi nasip et, hayırlı insanlar nasip et, hayırlı işler nasip et, ahirette yüzlerini güldür.”
“Allah'ım Bu Duaya amin yazan insanlara öyle bir yardım et ki senden başka hiç bir varlığın yardımına ihtiyaç duymasınlar.”