Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 belli oldu!
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında kritik bir karşılaşma için sahaya çıkacak olan Kasımpaşa ile Gençlerbirliği puan tablosunda alt sıralardan uzaklaşmak için kıyasıya mücadele edecek. Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu!
Kasımpaşa yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı Kocaelispor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Takımda orta saha oyuncuları Hajradinovic ve Cafu, sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.
Başkent ekibi Gençlerbirliği ise son dönemde teknik direktör değişikliği yaşadı. Yaklaşık 5hafta önce göreve başlayan Volkan Demirel, 2 galibiyetle 6 puan topladıktan sonra görevden ayrılmıştı. Bu sezon ligde 14 puan toplayan Ankara ekibi, İstanbul takımlarına karşı aldığı 4 galibiyetle dikkat çekti. Oğulcan Ülgün’ün ise sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi mümkün olmayacak.
KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Gençlerbirliği karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçı 12 Aralık Cuma günü saat 20.00’de başlayacak
KASIMPAŞA-GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cem, Fall, Diabate, Yusuf, Gueye
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Metehan Mimaroğlu, Göktan Gürpüz, Koita, Tongya, Niang