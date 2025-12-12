Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere toplam 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bakanlık başvuru şartlarından sınav tarihlerine, değerlendirme esaslarından kontenjan dağılımına kadar tüm detayları duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alımı için 250 kişilik kadronun 200’ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun adaylara ayrılırken, 50 kişilik kontenjan ise belirli mühendislik bölümleri için ayrıldı.

Mühendislik grubunda elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, kimya, fizik, matematik ve işletme mühendisliği mezunları sınava başvurabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alacak (Başvuru tarihleri ve şartları)

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvuru süreci 9 Mart 2026’da başlayacak ve 18 Mart 2026 saat 17.30’da sona erecek. Adayların sisteme güncel fotoğraf ve kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişlerini yüklemeleri zorunlu olacak. Başvuru formunun çıktısının yazılı sınavda görevliye teslim edilmemesi durumunda başvuru geçersiz sayılacak.

250 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İİBF mezunları için sınav 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara’da, iki gün boyunca öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturum halinde uygulanacak.

Mühendislik alanlarından mezun olan adaylar ise sınava test usulüyle 11 Nisan 2026’da Ankara’da, öğleden önce yapılacak tek oturumda girecek. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, sınav yeri ve saat bilgileriyle birlikte sınavdan en az 10 gün önce Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



•⁠ ⁠657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

•⁠ ⁠Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

(01.01.1991 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

•⁠ ⁠Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

•⁠ ⁠En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari

bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik

mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım

mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme

mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

•⁠ ⁠Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’na katılmamış veya en fazla iki kez

katılmış olmak.

•⁠ ⁠Başvuruyu https://www.hmb.gov.tr elektronik adresinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca

yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış

olmak.

•⁠ ⁠ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda hukuk,

siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri için KPSSP17, KPSSP18,

KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi

birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan

sıralamasına göre ilk 1000 (bin) aday arasında bulunmak. Adayların puanlarının virgülden

sonraki iki basamağı dikkate alındığında son sıradaki aday sayısının birden fazla olması

halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

ÖSYM tarafından 2024 ve 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın; endüstri

mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği,

makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri

mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik

mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi

birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan

sıralamasına göre ilk 250 (iki yüz elli) aday arasında bulunmak. Adayların puanlarının

virgülden sonraki iki basamağı dikkate alındığında son sıradaki aday sayısının birden fazla

olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

•⁠ ⁠Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.

•⁠ ⁠Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu

sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

