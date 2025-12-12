Kocaeli'de eski çalıştığı kafeye parasını almaya giden Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın, çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü. Kan donduran anlara ait görüntüler ortaya çıkarken; Hasan Akın'ın iki ateş arasında kaldığı, abisi Ahmet Akın'ın ise arkası dönükken vurulduğu öğrenildi.

İzmit'te 6 Eylül 2024 tarihinde parasını alamayan kafenin eski çalışanı Hasan Akın (27) ve ağabeyi Ahmet Akın (30) ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı.

İKİ KARDEŞ DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hasan Akın olay günü, abisi Ahmet Akın ise 7 Eylül'de hayatını kaybetti.

KURŞUN YAĞDIRMIŞLAR

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, aralarında işletme sahiplerinin de olduğu toplam 13 şüpheliyi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken, Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianamede yer alan raporlara göre, Hasan Akın'ın vücudunda 5, ağabeyi Ahmet Akın'ın vücudunda ise 3 mermi giriş yarası tespit edildi, olay yerinde ise 10 boş kovan bulundu.

İki kardeşi böyle katletmişler! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

2'ŞER KEZ MÜEBBET HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, sanık Furkan G. (33) hakkında Ahmet ve Hasan Akın'a yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis, bir kişiyi "silahla yaralama" suçundan ise 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Oğuzhan S. (31) için de Hasan Akın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanıklar Bedirhan B. (25) ve Fahri A. (20) hakkında ise "suç delillerini yok etme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları istendi.

İki kardeşi böyle katletmişler! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

SEGBİS'LE SAVUNMA YAPMAK İSTEMEDİLER

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar Fahri A. ve Bedirhan B. ile maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Furkan G. ve Oğuzhan S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Söz hakkı verilen tutuklu sanıklar, savunmalarını mahkeme salonunda huzurda yapmak istediklerini belirterek beyanda bulunmadı. Tutuksuz sanık Fahri A. ise olay yerinde olmadığını, hastanede bulunduğu sırada yönlendirmeyle bir araçtan tabanca aldığını, ardından bu tabancanın kendisinden hemen alındığını ve silahın olayda kullanıldığını bilmediğini iddia etti.

Maktuller Hasan ve Ahmet Akın'ın anne ve babası, sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İki kardeşi böyle katletmişler! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan dava dosyasına giren yeni güvenlik kamerası kayıtlarında, sanık Furkan G. ile maktul Ahmet Akın arasındaki arbede sırasında, diğer sanık Oğuzhan S.'nin ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, Hasan Akın'ın iki ateş arasında kaldığı, ağabeyi Ahmet Akın'ın ise arkası dönükken vurulduğu görüldü.

İki kardeşi böyle katletmişler! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Haberle İlgili Daha Fazlası