Akdeniz için yapılan 8’den büyük deprem uyarısı korkuttu. 2026-2029 arasında meydana gelebileceği öne sürülen depremin Muğla, Antalya, Aydın ve İzmir’i etkileyebileceği, aynı zamanda tsunami riski de oluşturabileceği belirtildi. İşte son deprem tahmini ve detayları…

Depremler endişe oluşturmaya devam ederken farklı açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Deprem uzmanlarının yanı sıra araştırmacıların da değerlendirmeleri dikkat çekiyor.

Bugüne kadar 18 depremi önceden bildiğini öne süren 22 yıllık deprem araştırmacısı Timuçin Özat, Girit Adası için kritik uyarılar yaptı. Özat “Girit'te 8'in üzerinde deprem Akdeniz'de tsunami riski doğurur” dedi.

Akdeniz için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı

“722 YILLIK GERİLME BİRİKTİ"

Akdeniz Bölgesi’nde 722 yıllık bir gerilme biriktiğini belirten Özat, 2026-2029 arasında Girit'in güney hattında 8,1-8,2 büyüklüğünde, Mercalli bazında yer yer 9-10 şiddetinde bir deprem meydana gelebileceğini iddia etti.

HANGİ İLLER RİSK ALTINDA?

Akdeniz’de meydana gelebilecek bir depremin Akdeniz genelinde tsunami riski oluşturacağını vurgulayan Özat risk altında olan yerleri şöyle açıkladı:

Muğla, Datça, Fethiye, Marmaris, Milas, Bodrum, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Seydikemer, Antalya'nın batısı özellikle Finike, Kaş ve doğusunda Alanya, Aydın'ın Kuşadası, Didim, Söke ilçeleri ile İzmir'in güneyinde Selçuk, Menderes, Seferihisar, Urla, Çeşme kıyıları.

TSUNAMİ UYARISI

Tsunami dalgalarının 15 ila 25 dakikada Türkiye kıyılarına ulaşabileceğini söyleyen Özat, dalga boyunun 2 ila 8 metre, ilerleme mesafesinin ise düz alanlarda 1-2 kilometre olabileceğini öne sürdü.

“GİRİT’TE 10 ŞİDDETİNDE DEPREM OLACAK”

2026-2029 arasında Girit'in güneyinde 8.0-8,2 büyüklükleri arasında, yer yer 9-10 şiddetinde bir deprem meydana gelebileceğini öne süren Özat, şöyle konuştu:

Bilim insanları Türkiye'de Pasifik çemberindeki gibi Japonya, Endonezya, Filipinler‘deki gibi deprem olmaz diyor. Doğru ama bir parantez açmak gerekiyor. Tıpkı Japonya'da, Endonezya'da, Filipinler'de, Şili'de o ateş çemberinde olan depremlerin ve tsunamilerin bir benzeri sadece Girit bölgesinde olur. Afrika levhası, Ege ve Anadolu'nun altına giriyor. Söz konusu sismik boşlukta 2025 yılı itibariyle 722 yıllık bir gerilme var.

“SON İKİ BİN YILDA 7 KEZ YAŞANMIŞ”

Bilim insanlarının çalışmalarını örnek gösteren Özat, şöyle uyardı:

2026-2029 arasında 8,1 ya da 8,2 büyüklüğüne çıkacak. Yunanistan'ın Girit adasında 9-10 şiddetinde bir salınım ihtimali yüksek. Bizden ortalama 200 kilometre uzak ancak bu salınım tsunami etkisi oluşturacak. Muğla, Aydın, Antalya batı kıyıları ve İzmir'in güneyi titreşim ve tsunami dalgalarından etkilenecek. Son iki bin yılda 7 kez yaşanmış. Bu aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye başta olmak üzere Kıbrıs, Libya, Mısır, Tunus, İtalya, Arnavutluk ve kısmen de Suriye, Lübnan, Filistin ve İsrail kıyıları da bu tsunami dalgalarından etkilenecek.

“EN AZ 4-5 TANE DEPREM YAŞANACAK”

20 senedir hazırlık evresi depremlerin gerçekleştiğini söyleyen Özat “Şu an dahil olmak üzere 2026 ile 2028 sürecinde bu ana şoktan önce 5.0, 5.3, 5.5, 5.8'lik en az 4-5 tane deprem yaşanacak. Türkiye'nin batısından kalan her yerde bu deprem hissedilebilecek. Eğer 8.3'e ulaşırsa Ordu, Giresun, Trabzon'dan çok hafif şekilde hissedilebilir. Kuvvetle muhtemel Zonguldak'a kadar olan kesimde hissedilecek" dedi.

