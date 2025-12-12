Her yıl onlarca kişi, doğadan topladığı mantar nedeniyle hastanelik oluyor. Uzmanlar, mantar kaynaklı ölümlerin yaklaşık yüzde 95’inin tek bir türle bağlantılı olduğunu söylüyor. “Köygöçüren” olarak bilinen bu mantar, belirtilerin saatler sonra ortaya çıkması nedeniyle en tehlikeli türlerin başında geliyor.

Halk arasında “köygöçüren” olarak bilinen ve bilimsel adı Amanita phalloides olan bu mantar, mantar zehirlenmesine bağlı ölümlerin büyük bölümünden sorumlu tutuluyor. Yenilebilir türlerle benzer görünümü nedeniyle sıkça karıştırılıyor.

KÖYGÖÇÜREN MANTARI NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

AYIRT ETMEK ZOR

Mantar uzmanlarına göre, zehirli, öldürücü ve yenilebilir mantarları ayırmaya yarayan kesin bir yöntem bulunmuyor. Renk, koku, böceklenme ya da hayvanların yemesi gibi yaygın inanışların hiçbirinin bilimsel karşılığı yok.

Öte yandan bazı uzmanlar zehirli mantarların üst yapısı zeytin yeşili bir renkte alt kısmı ise bembeyaz şeklinde olduğunu belirtiyor. Bir diğer özellik ise kök kısımlarında yumurta şeklinde benzer bir bölüm bulunması. Köygöçüren mantarının kök kısmında da yumurta bulunduğu ifade ediliyor.