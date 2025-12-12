Ahmet Çakar'ın sağlık durumu nasıl? Tekrar hastaneye kaldırıldı
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle yeniden gündemde. Cuma günü gerçekleştirilen operasyon sırasında gözaltına alınan Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve anjiyo işlemi uygulanmıştı. Tekrar hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'ın sağlık durumu nasıl merak ediliyor.
Tetkiklerin ardından durumu stabil hale gelen Çakar, taburcu edilmiş, gözaltı kararı ise sağlık durumu nedeniyle iptal edilmişti. Taburcu olduktan kısa bir süre sonra Ahmet Çakar, kalp rahatsızlığı şüphesiyle tekrar hastaneye götürüldü.
AHMET ÇAKAR SAĞLIK DURUMU NASIL?
İlk gözaltı sırasında kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar’a anjiyo yapıldı ve durumu stabil hale gelince taburcu edildi. Kısa süre sonra tekrar kalp rahatsızlığı şüphesiyle hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Çakar’ın sağlık durumundaki gelişmelerin kontrol altında olduğu bildiriliyor.
AHMET ÇAKAR SON DURUM NEDİR?
Ahmet Çakar, taburcu edildikten sonra yaşadığı kalp problemleri nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldı. Muhtemel bir kalp krizi riskine karşı tetkik ve tedavilerin hızla uygulandığını ifade edilirken gelişmeler aktarıldıkça haberimizde yer verilecek.
AHMET ÇAKAR HASTALIĞI NEDİR?
Çakar kalp rahatsızlığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalede kalp krizi ihtimali üzerinde duruldu ve anjiyo uygulandı. Uzmanlar, kalp rahatsızlıklarında erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgularken, Çakar’ın yakın takip ve tedavi altında tutulduğunu açıkladı.