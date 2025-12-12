Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında spor yorumcusu Ahmet Çakar, savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi. Çakar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kalp rahatsızlığı gerekçesiyle kaldırılmıştı. Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verilmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Çakar, hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Çakar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

