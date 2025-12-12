Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. Açıklanan verilere göre Ekim ayı ihracat birim değer endeksi %9,6 arttı. İhracat miktar endeksi ise %7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, yakıtlarda yüzde 5,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,5 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7,0 AZALDI

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8 azaldı, yakıtlarda yüzde 19,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3 arttı, yakıtlarda yüzde 5,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1 arttı, yakıtlarda yüzde 1,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

