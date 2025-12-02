Film çekimi sırasında düşerek böbreğini kaybeden yönetmen Onur Ozan Önal’a abla böbreği hayat oldu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - İstanbul’da yaşayan evli ve iki çocuk babası 41 yaşındaki Onur Ozan Önal’ın şikâyetleri 2019 yılında yaşadığı trafik kazası sonrasında gelişmeye başladı.

Ancak onu böbrek yetmezliğine götüren sebep yüksekten düştüğü o kaza oldu. Bu olay sonrasında böbrek fonksiyonlarını tamamen kaybeden Önal, bir yıl boyunca diyaliz tedavisi gördü. Durumu kötüleşmeye başlayınca organ nakli kaçınılmaz oldu.

Ablası Nalân Önal’ın böbreği uyumlu çıkınca abla Önal hiç düşünmeden verici oldu. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Veysel Umman ve ekibi tarafından gerçekleştirilen nakil ameliyatı drensiz şekilde tamamlanan Onur ameliyatın üçüncü, ablası Nalân ise ikinci gününde taburcu edildi.

Trafik kazaları, ağır travmalar veya kas ezilmeleri gibi durumların böbreklerde ciddi hasara yol açabileceğini söyleyen Doç. Dr. Veysel Umman “Çünkü kas dokusu parçalandığında böbrek süzme fonksiyonunu yitiriyor ve tıkanma meydana geliyor. Bu tür travmalar sonrası gelişen hâlsizlik veya ödem gibi belirtiler yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmesi gerekir” dedi.

