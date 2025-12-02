Son zamanlarda sık gündeme gelen “zayıflama iğneleri”nin bilinçsiz kullanıldığında ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyleyen uzmanlar, bu ilaçların mutlaka doktor kontrolünde alınması gerektiği uyarısını yaptı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından düzenlenen 42. Ulusal Gastroenteroloji Haftası’na günümüzün en önemli sağlık problemi hâline gelen obezite damga vurdu. Obezite ile mücadelede sağlıklı beslenme ve egzersizin temel tedavi olduğunu vurgulayan uzmanlar, özellikle son yıllarda geliştirilen zayıflama iğnelerinin tıpta çığır açan gelişmeler olduğunu söyleyerek bunların kötüye kullanımının sağlığı riske attığını vurguladı. Bu iğnelerin çoğunlukla arkadaş tavsiyesi ya da sosyal medyanın görülerek kullanıldığına dikkat çeken Türk Gastroenteroloji Derneği (önceki) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, “Tek başına diyet ve egzersizle kilo veremeyen ve beden kitle indeksi 28’in üzerinde olan ya da kardiyovasküler risk faktörleri bulunanlara önerdiğimiz zayıflama iğneleri, doğru kullanılmadığında hayatı tehdit edebilecek yan etkilere sebep olur. Bunlar estetik kaygılarla, kişinin kendi kararıyla parasını verip eczaneden alabileceği ilaçlar değil. Bu ilaçların kullanım kararı uzman hekimler tarafından verilmeli ve takibi multidisipliner olarak yapılmalıdır” dedi.

Geçirdiği kalp krizi sebebiyle halen yoğun bakımda tedavisi devam eden şarkıcı Fatih Ürek’in de zayıflama iğnesi kullandığı ve bunun kalp krizini tetiklediği iddia edilmişti.

SOSYAL MEDYA TETİKLİYOR

Sosyal medyada gönderilerinde bazı influencer’ların “bu akşam yemeğe gidiyorum, bir zayıflama iğnesi yapayım da daha az yiyeyim” şeklindeki yanlış yönlendirme ya da “zayıflama iğnesiyle ayda 8-10 kilo verdim” şeklindeki özendirmelerinin bilgi kirliliğine sebep olduğunu aktaran Prof. Dr. Cindoruk, “Bu ilaçlar doğru kullanıldığında obezite tedavisi için son yıllarda geliştirilmiş en etkili ilaçlardır. Bu iğnelerin bu kadar çok gündemde olmasının en önemli sebebi kilo kaybı oranlarının çok yüksek olmasıdır. Klinik çalışmalarda yüzde 12-22 arasında kalıcı kilo kaybı sağladığı gösterilmiştir. Aynı zamanda diyabet riskini azaltarak, kolesterol ve tansiyon üzerinde de olumlu etkilerinin bulunması bu ilaçları obezite tedavisinde çığır açan ürünler konumuna taşımıştır” diye anlattı.

SAFRA TAŞI YAPIYOR

Zayıflama iğnelerinin açlık ve tokluk hormonlarını taklit ederek beyindeki tokluk merkezini aktive ettiğini, iştahı azalttığını, doygunluk hissini artırdığını, mide boşalmasını yavaşlattığını vurgulayan Prof. Dr. Cindoruk, “Doktor tavsiyesiyle ve doktorun verdiği şekilde kullanılması durumunda yan etkileri yok denecek kadar az olan bu iğneler, yanlış kullanıldığında en çok mide ve bağırsak sistemini etkiler. İlacın kendisi tehlikeli değildir, ancak bilinçsiz kullanım risk oluşturabilir. Bu iğneyi doktor kontrolü olmadan, bilinçsiz şekilde kullananlar arasında aşırı şeker düşmesi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile acillere giden çok kişi oluyor. Bu iğnelerin kullanımında doktorun tavsiyesi ile zaman zaman doz artırmak ya da azaltmak gerekebilir. Ezbere kullanan kişilerdeki en önemli yan etkilerinden ikisi kas kaybı ve safra taşı oluşumudur. Bu ilaçlar sindirim sistemini yavaşlattığı için safra taşı gelişebilir. Mutlaka bir gastroenteroloji uzmanın yönetiminde kullanılmalıdır” dedi.

AVRUPA BİRİNCİSİYİZ! TÜRKİYE’DE HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ OBEZ

Günümüzdeki en önemli sağlık probleminin obezite olduğunu söyleyen Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin obezitenin ulaştığı boyutu ise şu sözlerle anlattı: Dünya çapında bir milyardan fazla obez insan var ve Türkiye’de bu oran hiç geri değil; nüfusun yaklaşık yüzde 30’unun obez olduğunu söyleyebiliriz, bazı çalışmalarda bu oran yüzde 40’a kadar çıkıyor. Genel olarak bu konuda Amerika’yla hemen hemen aynıyız ve dünya haritalandırmasına baktığımızda obezite açısından aynı kırmızı çizgide bulunuyoruz. Obezite artık yalnızca kalp hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon için değil, karaciğer kanseri için de en önemli risk faktörlerinden biri hâline geldi.

Prof. Dr. Mehmet Cindoruk

MİDE HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE ÖNCÜYÜZ

Türkiye’nin gastroenteroloji alanında uluslararası ölçekte güçlü bir konuma ulaştığını söyleyen Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, “Ülkemizde dünyayla aynı seviyede çalışan, hatta birçok açıdan daha ileri düzeyde olan merkezlerimiz ve hekimlerimiz var. Dünyada yapılan tüm endoskopik ve girişimsel işlemler artık Türkiye’de de başarıyla uygulanıyor. Öyle ki bugün eğitim almak için ülkemize gelen hekimler arasında Avrupalılar dâhil pek çok yabancı uzman bulunuyor” diye konuştu.

