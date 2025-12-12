İsrailli Maariv gazetesi, Türk yapımı Ejder TTZA zırhlı aracından övgüyle bahsetti ve bu aracı "18 tonluk" canavar şeklinde övdü. Suriye'deki askeri geçit töreninde sergilenen araç, 18 ton ağırlığı ve saatte 110 kilometreye varan hızı ile İsrail basınını hayran bıraktı.

İsrailli gazete Maariv, Türk yapımı Ejder TTZA zırhlı araçlarından övgüyle bahseden bir haber yayınladı. “18 Tonluk Zırhlı Canavar: Türk Zırhlı Aracı Ejder TTZA Suriye'ye Ulaştı” başlıklı haberde, zırhlı aracın çeşitli versiyonlarıyla sergilendiğine dikkat çekildi.

Bununla birlikte, Ejder TTZA zırhlı araçları, Şam'da Esad rejiminin yıkılışı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde ilk kez boy gösterdi. Bu, araçların Suriye ordusunun hizmetinde kamuoyuna ilk sunuluşu oldu.

Ejder TTZA İsrail basınını hayran bıraktı: 18 tonluk canavar!

HIZI SAATTE 110 KİLOMETREYE ULAŞIYOR

Maariv'in haberinde, geçit töreninde, Türk şirketi Nurol Makina tarafından üretilen aracın çeşitli modellerinin sergilendiği belirtildi. "Yaklaşık 18 ton ağırlığındaki zırhlı personel taşıyıcı, saatte 110 kilometreye varan hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık 800 kilometre menzile sahip. İki ön aksta bulunan direksiyon sistemi, karmaşık arazilerde daha iyi manevra kabiliyeti sağlıyor" ifadeleriyle aracın arkasındaki teknolojiye ve yeteneklerine dikkat çekildi.

Bununla birlikte, güçlendirilmiş çelikten imal edilen araç, iki kişilik mürettebat ve on piyade askerine kadar küçük silah atışlarına ve şarapnellere karşı koruma sağlıyor. Gövdesinin alt kısmı, mayın ve EYP (el yapımı patlayıcı) hasarını azaltmak için V şeklinde tasarlanmış olup, aracın yanlarında muharebe sırasında hızlı gizlenme sağlamak amacıyla 6 adet sis bombası fırlatıcı monte edildi. Ayrıca zırhlı araç, suda saatte 9 kilometreye kadar hızla geçiş yapabilen deniz tahrik sistemi ile de donatıldı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİ KÜRESEL PAZARDA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Türk savunma sanayi ürünlerinin küresel pazarda yoğun ilgi görmesi, Ejder TTZA modelinin Gürcistan ve Burkina Faso ordularından sonra Suriye'de de görülmesiyle bir kez daha kanıtlandı. İsrail basınının bu gelişmelere kayıtsız kalmaması, Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel bir aktör değil, savunma teknolojilerinde söz sahibi bir güç olarak kabul edildiğini gösteriyor. Türk zırhlılarının sahada gösterdiği performans, Ankara'nın savunma stratejisinin doğruluğunu ve etkinliğini önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

