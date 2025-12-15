Suriye’de Baas rejiminin devrilmesiyle Moskova’ya kaçan Beşar Esad’ın ismi gizli tutulan bir üniversiteye yazılarak Rusça öğrendiği ve göz hastalıkları konusundaki 'bilgilerini tazelediği' öne sürüldü. Kremlin kaynaklarından yapılan bir açıklamada ise, Esad’ın Putin için oldukça ‘önemsiz’ olduğu vurgulandı.

İngiliz basını The Guardian, Suriye’nin başkenti Şam’da 8 Aralık 2024’te Baas rejiminin devrilmesiyle Moskova’ya kaçan devrik lider Esad’ın hayatına ilişkin dikkat çeken bir haber yayımladı.

İngiliz basını, Esadın sürgün hayatını yazdı! Yeniden üniversiteye kaydoldu: Belli ki paraya ihtiyacı yok

"BELLİ Kİ PARAYA İHTİYACI YOK"

Esad’ın ailesiyle iletişimini sürdüren bir kaynak, devrik liderin Moskova’daki lüks sürgün hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaynağa göre, bir üniversiteye yeniden kaydolan Esad göz hastalıklarına ilişkin dersler almaya başladı. Daha önce de Esad’ın göz doktorluğu yaptığını vurgulayan kaynak, "Bu onun tutkusu, belli ki paraya ihtiyacı yok." şeklinde konuştu. Açıklamalarına devam eden aile dostu, ilerleyen zamanlarda Rusya’daki elit kesimin kendisine göz muayenesi için gidebileceğini iddia etti.

Rejimin devrilmesiyle kaçan Esad’ın şu anda Moskova ile BAE arasında sessiz ve izole bir hayat sürdüğü öne sürülüyor. İsmi belirtilmeyen iki kaynağa göre, aile Moskova’nın seçkinlerinin yaşadığı Rublyovka bölgesinde kalıyor olabilir. Yüksek koruması ve gizliliğiyle bilinen sitede, 2014’te Kiev’den kaçan eski Ukrayna lideri Viktor Yanukoviç’in yaşadığı öne sürülüyor.

PUTİN İÇİN BÜYÜK ÖLÇÜDE 'ÖNEMSİZ'

Öte yandan haberde, Esad ailesinin lüks hayatına rağmen eski çevresinden koptuğu kaydediliyor. Kremlin’e yakın bir kaynak Esad’ın, Putin ve Rusya’nın elit kesimi için büyük ölçüde 'önemsiz' hale geldiğini söylüyor. Kaynak, "Putin, iktidar üzerindeki kontrolünü kaybeden liderlere pek tahammül göstermiyor. Esad artık etkili bir figür ya da akşam yemeğine davet edilecek ilginç bir konuk olarak bile görülmüyor" şeklinde konuştu.

