Liverpool, Southampton’u geçti! 7’de 7 yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında 30 Eylül Salı günü İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, Lig Kupası 3. Tur'unda Southampton'u konuk etti. Teknik Direktör Arne Slot, 3 gün önce Premier Lig'de oynadıkları Everton maçı 11'inden tamamen farklı bir kadroyla mücadeleye başladı.

Liverpool'un yaz transfer döneminde rekor bedelle kadrosuna kattığı Alexander Isak, 43. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Isak, aynı zamanda Liverpool'daki ilk golünü attı. İsveçli forvet 46. dakikada yerini Hugo Ekitike'ye bıraktı. Konuk ekip 76'da Shea Charles'ın golüyle beraberliği sağladı. Kırmızılar, 85. dakikada Hugo Ekitike'nin attığı golle maçta yeniden üstünlüğü yakalarken; Ekitike, gol sevincinde formasını çıkarması sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Liverpool 2-1'lik sonuçla Lig Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.

SON 7 KARŞILAŞMADA SAHADAN GALİBİYETLE AYRILDI

Arne Slot'un öğrencileri tüm kulvarlarda çıktığı son 7 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.

Liverpool, bir sonraki maç olan Premier Lig'de 27 Eylül Cumartesi Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak.