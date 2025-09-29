Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Victor Osimhen'den Galatasaray'a dev gelir: Kasa dolacak

Victor Osimhen'den Galatasaray'a dev gelir: Kasa dolacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Victor Osimhen&#039;den Galatasaray&#039;a dev gelir: Kasa dolacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezon başında rekor bonservis bedeliyle Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray'da özel hazırlanan 'Solo il Gala' setlerine ilgi devam ederken sarı kırmızılı ekip dev bir kazanç elde etti.

Yaz transfer döneminde 75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Victor Osimhen'i Napoli'den renklerine bağlayan Galatasaray'a İtalyan basınında yazılan 'Solo Il Gala' manşeti ilham oldu.

DEV KAZANÇ SAĞLANDI

"Sadece Galatasaray" anlamına gelen söz ürün kampanyasına dönüştü ve sarı kırmızılılar özel bir paketle Osimhen'e dair ürünleri satışa çıkardı. Osimhen’in transferi sonrası satışa sunulan ve büyük ilgi gören “Solo il Gala” setleri Galatasaray'ın kasasını doldurdu.

30 BİN BARAJI AÇILDI

GS Store mağazalarının bu ay fiziki olarak satmaya başladığı Victor Osimhen koleksiyonunda hedef 100 bin satış olarak belirlenmişti. 'Solo il Gala' adı verilen Osimhen kutusunda 30 bin barajı aşıldı.

Victor Osimhen'den Galatasaray'a dev gelir: Kasa dolacak - 1. Resim

300 MİLYON TL GELİR

Sabah'ın haberine göre; bu kampanyanın cirosu şu an 300 milyon TL seviyesine ulaştı. Nijeryalı forvet, kızı ile birlikte bu ürünün reklam tanıtımında yer aldı. 26 yaşındaki yıldız, sakat olduğu dönemde bu videonun paylaşılmasını istemedi ve motivasyonunu sahalara dönmeye verdi.

FORMA, MASKE VE ATKI

Kutu içerisinde bir adet Osimhen'in formasına ek olarak, onunla özdeşleşmiş maskesi ve markaya özel tasarlanmış bir atkı yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Daria Savina'dan Arda Turan'ı şaşırtan hamle: İkilinin röportajı yine gündem oldu - SporDaria Savina'dan Arda Turan'ı şaşırtan hamleTBF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza - SporTBF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a cezaGalatasaray'da heyecanlandıran istatistik: Liverpool maçı öncesi ilginç tesadüf - SporLiverpool maçı öncesi çok ilginç tesadüfLiverpool duyurdu: Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu - SporLiverpool duyurdu: İşte Galatasaray maçı kamp kadrosu...Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü: Hayat asla eskisi gibi olmayacak! - SporTarihi maçta oynamıştı! Lukaku ve Gençlebirliği'nin acı günüMadrid derbisinde büyük hata! 'Alonso, Arda Güler'den özür dilemek zorunda kaldı' - Spor'Alonso, Arda'dan özür dilemek zorunda kaldı'
Sonraki Haber Yükleniyor...