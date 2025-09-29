Victor Osimhen'den Galatasaray'a dev gelir: Kasa dolacak

Yaz transfer döneminde 75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Victor Osimhen'i Napoli'den renklerine bağlayan Galatasaray'a İtalyan basınında yazılan 'Solo Il Gala' manşeti ilham oldu.

İlgili Haber Liverpool duyurdu: Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

DEV KAZANÇ SAĞLANDI

"Sadece Galatasaray" anlamına gelen söz ürün kampanyasına dönüştü ve sarı kırmızılılar özel bir paketle Osimhen'e dair ürünleri satışa çıkardı. Osimhen’in transferi sonrası satışa sunulan ve büyük ilgi gören “Solo il Gala” setleri Galatasaray'ın kasasını doldurdu.

30 BİN BARAJI AÇILDI

GS Store mağazalarının bu ay fiziki olarak satmaya başladığı Victor Osimhen koleksiyonunda hedef 100 bin satış olarak belirlenmişti. 'Solo il Gala' adı verilen Osimhen kutusunda 30 bin barajı aşıldı.

300 MİLYON TL GELİR

Sabah'ın haberine göre; bu kampanyanın cirosu şu an 300 milyon TL seviyesine ulaştı. Nijeryalı forvet, kızı ile birlikte bu ürünün reklam tanıtımında yer aldı. 26 yaşındaki yıldız, sakat olduğu dönemde bu videonun paylaşılmasını istemedi ve motivasyonunu sahalara dönmeye verdi.

FORMA, MASKE VE ATKI

Kutu içerisinde bir adet Osimhen'in formasına ek olarak, onunla özdeşleşmiş maskesi ve markaya özel tasarlanmış bir atkı yer alıyor.