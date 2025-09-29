Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Daria Savina'dan Arda Turan'ı şaşırtan hamle: İkilinin röportajı yine gündem oldu

Daria Savina'dan Arda Turan'ı şaşırtan hamle: İkilinin röportajı yine gündem oldu

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, liderliğe yükseldikleri mücadelenin ardından kulübün Medya Başkanı Daria Savina'ya röportaj verirken bir kez daha gündem oldu.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan  ile Shakhtar Medya Başkanı Daria Savina'nın röportajı bir kez daha gündem oldu.

SHAKHTAR ZİRVEYE YERLEŞTİ

Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında Rukh Vynnyky'i deplasmanda 4-0 yenerek ligde zirveye yerleşen Shakhtar Donetsk'te Arda Turan, müsabakanın ardından Daria Savina'ya konuştu.

TÜRKÇE HAMLESİ GÜLÜMSETTİ

Daha önce göz teması kurmaktan kaçındığı anlarla sosyal medyada viral olan Arda Turan, bu kez Savina'nın sürpriz Türkçe hamlesiyle gülümsedi.

Röportajı Türkçe bitiren Savina, "Teşekkür ederim" sözleriyle Arda Turan'ı şaşırttı. Bu sözler karşısında gülümseyen Arda Turan ise "Bravo" şeklinde cevap verdi.

Daria Savina'dan Arda Turan'ı şaşırtan hamle: İkilinin röportajı yine gündem oldu - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkilinin bu gülümseten anları sosyal medyada gündem olurken birçok taraftar bu röportajın videosunu paylaştı.

Arda Turan'ın önceki röportajlarda Daria Savina ile göz teması kurmaktan kaçındığı görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

