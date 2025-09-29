Daria Savina'dan Arda Turan'ı şaşırtan hamle: İkilinin röportajı yine gündem oldu

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile Shakhtar Medya Başkanı Daria Savina'nın röportajı bir kez daha gündem oldu.

SHAKHTAR ZİRVEYE YERLEŞTİ

Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında Rukh Vynnyky'i deplasmanda 4-0 yenerek ligde zirveye yerleşen Shakhtar Donetsk'te Arda Turan, müsabakanın ardından Daria Savina'ya konuştu.

TÜRKÇE HAMLESİ GÜLÜMSETTİ

Daha önce göz teması kurmaktan kaçındığı anlarla sosyal medyada viral olan Arda Turan, bu kez Savina'nın sürpriz Türkçe hamlesiyle gülümsedi.

Röportajı Türkçe bitiren Savina, "Teşekkür ederim" sözleriyle Arda Turan'ı şaşırttı. Bu sözler karşısında gülümseyen Arda Turan ise "Bravo" şeklinde cevap verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkilinin bu gülümseten anları sosyal medyada gündem olurken birçok taraftar bu röportajın videosunu paylaştı.

Arda Turan'ın önceki röportajlarda Daria Savina ile göz teması kurmaktan kaçındığı görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.