Yolsuzluk iddiaları Arnavutluk’u ayağa kaldırdı. Tiran’da binlerce protestocu sokağa inerken, Başbakanlık binası molotoflu saldırının hedefi oldu. Polis barikat kurdu, çevik kuvvet alarma geçti

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da hükümeti yolsuzlukla suçlayan protestocular, Başbakanlık binasına molotof kokteyli fırlattı.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti öncülüğünde düzenlenen gösteride, Başbakan Edi Rama liderliğindeki hükümetin istifası talep edildi.

Olaylar sırasında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

YOLSUZLUK İDDİALARI SOKAKLARI KARIŞTIRDI

Son haftalarda Arnavutluk siyasetini sarsan yolsuzluk suçlamaları, protestoların fitilini ateşledi. Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku hakkındaki iddialar, Tiran’da geniş katılımlı gösterilere yol açtı.

Protestocular, hükümetin istifasını isterken, Başbakanlık binasına yöneldi.

POLİS BARİKAT KURDU, ÇEVİK KUVVET ALARMDAYDI

Gösteri sırasında polis ekipleri Başbakanlık binası önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çevik kuvvet polisleri binayı korurken, molotof kokteyli ve taş atan protestocuları geri itmeye çalışmadı. Atılan molotoflardan biri bina önünde patladı.

PROTESTOCU YANLIŞLIKLA KENDİNİ YAKTI

Olaylar sırasında protestoculardan biri elindeki yanıcı maddeyi yanlış kullanması sonucu yaralandı. Yaralı göstericiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Protesto boyunca zaman zaman gergin anlar yaşandı.

MUHALEFETTEN YENİ PROTESTO SİNYALİ

Muhalefet liderleri, taleplerinin karşılanmaması halinde protestoların süreceğini duyurdu. Tiran’daki gösterinin ardından Arnavutluk genelinde yeni eylemlerin gündemde olduğu mesajı verildi.

BALLUKU DOSYASI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Belinda Balluku hakkında büyük altyapı projelerinde bazı özel firmalara imtiyaz tanındığı, kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığı ve görevi kötüye kullanma suçlamaları bulunuyor. Balluku, Kasım ayında Yolsuzluk ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Özel Mahkemesi tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

MAHKEME KARARI SONRASI SİYASİ GERİLİM

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, 12 Aralık’ta Balluku’nun görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararı askıya aldı ve soruşturma sonuçlanana kadar görevine dönmesine hükmetti. Bu karar, muhalefetin tepkisini daha da sertleştirdi. Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı, Balluku’nun dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanması için parlamentodan izin talep etti.

PARLAMENTO KİLİTLENDİ, ARBEDE ÇIKTI

Başbakan Rama’nın partisinin çoğunluğa sahip olduğu parlamentoda oylamanın tarihi netleşmedi. Muhalif milletvekilleri yılın son oturumunda süreci bloke etti. 18 Aralık’ta yapılan Genel Kurul oturumunda parlamentoda arbede yaşandı. Yaşanan gelişmeler Avrupa kamuoyunda da yakından izleniyor.

