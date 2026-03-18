Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Çanakkale için verdiği sarı kodlu uyarının ardından Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle “sarı kodlu” uyarı yayınladı.

Vatandaşların yaşanabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgulanırken, yapılan değerlendirmede kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saat 14.00’ten itibaren başlayacağı belirtildi.

“YARIN GECEYE KADAR SÜRECEK”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fırtınanın 19 Mart saat 23.59’a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği, yer yer ise 70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle kıyı kesimler başta olmak üzere il genelinde hissedilecek kuvvetli rüzgarın günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, deniz ulaşımında sefer iptalleri veya gecikmelerin meydana gelebilir.

Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzeybatı, Balıkesir ve İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası