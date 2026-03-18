Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte beklentiler
Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala milyonlarca İstanbullu havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, İstanbulluları üzecek haberi verdi. Bayramda megakentte soğuk ve yağışlı hava bekleniyor.
Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, yaptığı açıklamada arefe gününden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı havanın hakim olacağını, sadece Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklenmediğini, diğer tüm bölgelerde de yağış görüleceğini söyledi.
SICAKLIK 9 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
İstanbul'da yarın itibarıyla poyrazın etkisini artıracağını belirten Özdemir, rüzgarın hızının saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşacağını ve sıcaklıkların 9 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.
MEGAKENT BAYRAMDA YAĞIŞLI
Bayramın birinci günü olan cuma günü ise Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini dile getiren Özdemir, "Bayramın birinci günü İstanbul'da da sağanak yağış, fırtınayla birlikte etkili olacak. Poyrazın hızı yine saatte 50 ila 70 kilometre seviyelerinde seyredecek." ifadelerini kullandı.
Özdemir, bayramın ikinci günü İstanbul'da sıcaklıkların gece 7, gündüz 10 derece civarında olmasının beklendiğini, yağışın ilk güne göre daha zayıf olsa da devam edebileceğini kaydetti.
Bayramın üçüncü günü olan pazar günü itibarıyla ise Marmara Bölgesi genelinde yağışların yeniden kuvvetleneceğini belirten Özdemir, "Sıcaklıklar 7 ila 11 derece aralığında seyredecek. Bayramda İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Ayrıca, yağışlı hava bayram sonrasında da etkisini sürdürecek." dedi.