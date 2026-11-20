Altın fiyatlarındaki düşüşü fırsat bilip kuyumculara giden vatandaşlar, elleri boş döndü. Birçok kuyumcunun "Elimizde gram altın yok" diyerek vatandaşları geri çevirdiği öğrenildi. Kuyumcuların daha önce vatandaşlardan 6.300-6.400-6.500 lira seviyelerinden aldığı altınları zararına satmak istemedikleri belirtildi.

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Ocak ayında tarihi zirveleri gören altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert düşüş, yatırımcıların yeniden alım fırsatlarını değerlendirmesine neden oldu. Gram altın 7 bin 811 TL, ons altın ise 5 bin 995 dolarla rekor kırarken, bugün gelinen noktada fiyatlar önemli ölçüde geriledi. Gram altın 5 bin 715 TL'ye, ons altın ise 3 bin 514 dolara kadar düştü.

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KUYUMCUYA GİDENLERE ŞOK

Altın fiyatlarındaki gerilemeyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar kuyumculara yöneldi. Ancak 24 ayar gram altın almak isteyenler, kuyumcularda beklemedikleri bir durumla karşılaşıyor.

Altındaki düşüşü fırsat bilip kuyumculara gidenlere şok! Elleri boş döndüler

KUYUMCULAR ZARARINA SATMAK İSTEMİYOR

Bazı kuyumcuların, 24 ayar gram altın almak isteyen müşterilerine 'Elimizde altın yok' cevabını verdiği belirtiliyor. Kuyumcuların daha önce vatandaşlardan 6 bin 300, 6 bin 400 ve 6 bin 500 TL seviyelerinden satın aldıkları altınları mevcut fiyatlardan zararına satmak istememeleri öne sürüldü.

Yüksek maliyetle stok yapan kuyumcular, fiyatların gerilemesiyle birlikte ellerindeki altınları daha düşük seviyelerden satmak yerine satış yapmamayı tercih ediyor. Bu nedenle altın almak için kuyumcuya giden bazı vatandaşlar, piyasada fiyatların düşmesine rağmen fiziki altına ulaşmakta güçlük çekiyor.

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DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Altın fiyatlarındaki sert gerileme, özellikle uzun vadeli yatırım düşünen vatandaşlar tarafından alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Ancak kuyumcularda yaşanan stok ve satış isteksizliği, fiyat düşüşünden yararlanmak isteyenlerin karşısına yeni bir engel çıkarıyor.

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