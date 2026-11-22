Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in 8 oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi takımla Londra'ya gidemedi.

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Kulüpten alınan bilgiye göre Shakhtar Donetsk kafilesi, Fenerbahçe mücadelesi için dün Ukrayna'nın Lviv şehrinden Polonya'ya hareket etti.

TURAN KAMP PROGRAMINI DEĞİŞTİRDİ

Polonya polisi, teknik direktör Arda Turan, teknik ekip ve 8 oyuncunun olduğu üç aracın geçişine sistemlerinde arıza olduğunu öne sürerek izin vermedi. Üç saatlik bekleyişin sonunda Arda Turan ve teknik ekip, Polonya'ya giriş yapsa da futbolcuların geçişine izin verilmedi.

Bu gelişme üzerine Arda Turan, tüm antrenman ve kamp planlamasını değiştirmek zorunda kaldı.

Shakhtar Donetsk

8 OYUNCU TAKIMDA AYRI GİDECEK

Takım uçağıyla Londra’ya gidemeyen ve Polonya sınırında sabahlayan 8 oyuncunun bugün takımdan ayrı olarak Londra'ya ulaşması bekleniyor.

Shakhtar Donetsk kafilesi, her Avrupa maçı için öncelikle Lviv'den Polonya’ya kara yoluyla ulaşım sağlıyor. Bu yolculuk, sınırdaki beklemelerle yaklaşık 7 saat sürüyor. Sonrasında Polonya'dan uçakla Londra'ya gelen Ukrayna ekibinin toplam yolculuğu ise yaklaşık 12 saati buluyor. Bu süre, Polonya sınırındaki prosedürler gereği uzayabiliyor.

Shakhtar Donetsk, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçlarını Londra'daki Stamford Bridge'de oynuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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