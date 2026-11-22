Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de Konyaspor'u deplasmanda 4 golle mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi. Galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getiren Vincenzo Italiano; milli ara dönüşlerinin zorluğuna, konsantrasyonun önemine ve perşembe günü oynanacak kritik mücadeleye dikkat çekti.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek derbi öncesi yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş'ta Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından konuştu.

"MİLLİ ARALARDAN SONRA HEP BİRAZCIK KORKARIM"

Milli ara dönüşlerindeki maçların zorluk dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı, deplasmanda alınan galibiyetin önemine dikkat çekerek "Sonunda deplasmanda kendimizi iyi bir şekilde gösterebildiğimizi düşünüyorum. Sadece ikinci yarının ilk 15-20 dakikasını çıkarsak bence harika bir maç çıkarttık. İlk yarıda da çok iyiydik. Rakip ama mükemmel bir golle sonra maça dahil oldu. Gerçekten çok güzel bir gol attılar. İkinci yarıda da onlar da iyi başladı, bizden daha iyi oynadılar bir bölüm bölüm ama bence genel olarak baktığımızda iyi bir oyun çıkarttığımızı söyleyebilirim. Sonunda, gerçekten sonunda 3 puan aldık deplasmandan. Gerçekten çok pozitif bir gün olduğunu söyleyebilirim, pozitif bir akşam olduğunu söyleyebilirim bizim için. Ve söylemiştim bundan öncesinde milli aralardan sonra hep birazcık korkarım çünkü oyuncularınızdan iki hafta uzak kalıyorsunuz, onlar kendi takım arkadaşlarından uzak kalıyor, bizim idmanlarımızdan uzak kalıyorlar. O yüzden hep birazcık korkutucu olabiliyor milli ara dönüşleri. Ama bence bugün harikaydı, 3 puan aldık, deplasmanda kazandık. Şimdi önümüzde perşembe günü önemli bir maç var, ona hazırlanmamız gerekiyor. Orada da çünkü savaşmamız gerekecek." diye konuştu.

Konyaspor - Beşiktaş

"KONSANTRASYONUNUZUN YÜZDE 100'DE KALMASI GEREKİYOR"

Konsantrasyonun önemine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Evet, belki sevinmiyorum ama aslında içimden içimde çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bugün Dusan ilk 2 golü attı, gerçekten çok güzel 2 gol attı. Ama şöyle bir şey var, maç hala devam ediyor. O zaman her zaman konsantrasyonunuzun yine yüzde 100'de kalması gerekiyor. Çünkü önünüzde daha uzun bir süre maç oynanıyor. Çünkü son yapabileceğiniz küçük bir pas hatası ya da dikkatinizin dağıldığı küçük bir anda rakip oyuna girebiliyor, tekrar dahil olabiliyor ki bugün de böyle oldu. O yüzden sonuna kadar yüzde 100 dikkatle, yüzde 100 konsantrasyonla gitmeniz gerekiyor." dedi.

"ÜZERİMİZDE BİR YÜK VARDI"

Deplasmanda üç maç sonra alınan galibiyetin takıma rahatlattığını kaydeden Italiano, "Hepimizin üzerinde deplasman ağırlığı vardı, bir yük vardı diyebiliriz. Bence bugün onun boşalmasını yaşadık, bugün onun mutluluğunu yaşadık diyebilirim o gol sevincinde hepimiz kenetlendik. Bütün bench'teki bütün arkadaşlar, bütün çalışanlar herkes bu yüzden kenetlendik. Gerçekten çok büyük bir mutluluktu bizim için. Çünkü biz de kendimizi en iyi şekilde göstermeye çalıştık deplasmanda. Bugün o yüzden çok mutluyum, özellikle çocuklar adına çok mutluyum, harika bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim, onlar adına çok çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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