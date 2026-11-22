Süper Lig'de 22 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, 12. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde Konya deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Vincenzo Italiano'nun ekibinde Orkun Kökçü cezalı, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard ise kart sınırında bulunuyor.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. 22 Kasım Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlıyor. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Sloven hakem Matej Jug görev yapıyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde geride kalan 11 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 22 puanla 4. sırada bulunan siyah-beyazlılar, Konya deplasmanından galibiyetle dönerek gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine puan kaybı yaşamadan çıkmak istiyor.

Beşiktaş derbi öncesi zorlu Konya deplasmanında: İlk 11ler belli oldu

İLK YARI OYNANIYOR (CANLI)

- Dusan Vlahovic, karşılaşmanın 10'uncu dakikasında kaleciden dönen şutunu şık bir vole vuruşuyla tamamlayarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiriyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK ORKUN KÖKÇÜ

Siyah-beyazlı ekipte Konyaspor karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Ligin 11. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında sarı kart gören kaptan Orkun Kökçü, cezalı duruma düştüğü için Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaşta derbi öncesi zorlu Konya deplasmanında: İlk 11ler belli oldu

İKİ FUTBOLCU DERBİ ÖNCESİ SINIRDA

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Konyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaşta derbi öncesi zorlu Konya deplasmanında: İlk 11ler belli oldu

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Poku, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic.

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Ahmet, Arif, Toth, Masuaku, Melih, Muleka, Dompe, Deniz Türüç, Enis.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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