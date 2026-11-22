Beşiktaş’ta Konya deplasmanında hedef mutlak üç puan. Zorlu fikstürde yedek isimlere şans vermesiyle bilinen İtalyan teknik adam Vincenzo İtaliano, bu defa üç puanı riske etmeyecek. Avrupa sınavı olmasına rağmen Konya’da ana kadro sahada olacak.

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Beşiktaş’ta gözler Konyaspor deplasmanına çevrilirken, teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun planı da netleşiyor. Yoğun fikstürde rotasyon yapmasıyla bilinen İtalyan teknik adam, bu defa Konya’da kadroda büyük bir değişikliğe gitmeyecek. Zirveyle arasındaki 6 puanlık farkı kapatmak isteyen siyah beyazlılar, Konyaspor karşısında en güçlü kadrosuyla sahaya çıkacak. Galatasaray derbisi öncesinde Hapoel Beer Sheva ile oynanacak Avrupa Ligi karşılaşmasında ise rotasyona hazırlanıyor.

AGBADOU SEVİNCİ

Öte yandan millî takımdan sakatlık endişesiyle dönen Emmanuel Agbadou’dan olumlu haber geldi. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, uyluk ve diz bölgesinde yaşadığı rahatsızlığın ardından tedbir amacıyla tecrübeli stoperi İstanbul’a göndermişti. Yapılan kontrollerin ardından ciddi bir rahatsızlığına rastlanmayan oyuncu son iki antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Vincenzo İtaliano da durumunu iyi bulduğu Agbadou’yu Konyaspor deplasmanında kadroya aldı.

Beşiktaş Futbol Takımı

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Siyah beyazlılar bu sezon deplasmanda kötü bir görüntü sergilese de Konyaspor’a karşı son maçlarda üstün. Beşiktaş, Konyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazandı. Bu süreçteki tek mağlubiyeti Mart 2025’te deplasmanda geldi. Konya ise İstanbul takımlarıyla oynadığı son beş Süper Lig maçında galibiyet görmedi (2 beraberlik, 3 yenilgi).

MUHTEMEL KADROLAR

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Baniya, Masuaku, Melih, Jevtovic, Dompe, Toth, Deniz, Muhammed.

Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, Olaitan, Trossard, Orkun, Cerny, Vlahovic.

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