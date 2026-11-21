Okan Buruk kırmızı kart gördü: Derbide yok!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gördü.
Kaydet
|
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2 golle mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından hakem Ali Şansalan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kırmızı kart gören Buruk, gelecek hafta Beşiktaş derbisinde yedek kulübesinde yer almayacak.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fırat Aydınus: "Galatasaray'ın golü iptal edilmeliydi"
Bizi Takip Edin