Eski hakem Fırat Aydınus, Galatasaray-Samsunspor maçında tartışmaya neden olan gol pozisyonunu değerlendirdi. Aydınus, Abdülkerim Bardakcı'nın kalecinin görüşünü engellediğini belirterek golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini savundu.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın, Samsunspor karşısında bulduğu ilk gol, ofsayt tartışmalarını beraberinde getirdi.

Gol pozisyonunu değerlendiren eski hakem Fırat Aydınus, hakem kararının hatalı olduğunu ve golün iptal edilmesi gerektiğini savundu.

"GOL İPTAL EDİLMELİYDİ"

Desidero Sports'ta pozisyon hakkında konuşan Aydınus, "Barış Alper olmak üzere özellikle Abdülkerim Bardakcı kalecinin görüş alanını etkilediği için pozisyonun ofsayt olduğunu düşünüyorum. Torreira'nın topa vurduğu anda kaleyi olan mesafesi, Bardakcı'nın kaleciye olan yakınlığı ve kale içinde olması... Birçok parametre o görüş alanını etkilemede üst seviyeye çıkartıyor. Burada VAR hakeminin, hakemi çağırıp ona izletmesi daha uygun olurdu. Bu pozisyon kaleciyi etkilediği için gol ofsayt olarak iptal edilmeliydi." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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