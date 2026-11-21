Okan Buruk, Samsunspor maçında kadroda sürpriz tercihler yaptı. Kaan Ayhan 188 gün sonra ilk 11'e dönerken Wilfried Singo, 231 gün aranın ardından yeniden sağ bekte görev alacak.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor karşılaşmasının ilk 11'inde dikkat çeken tercihlere imza attı. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, 188 gün aranın ardından ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Wilfried Singo ise 231 gün sonra sağ bek pozisyonunda görev yapacak.

Okan Buruk'tan sürpriz kadro: Galatasaray'da 188 gün sonra bir ilk

KAAN AYHAN 188 GÜN SONRA İLK 11'DE

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk'un kadro tercihleri dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, Kaan Ayhan'a 188 günün ardından ilk 11'de forma şansı verdi.

Milli futbolcu en son 17 Mayıs 2026'da oynanan Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

Okan Buruktan sürpriz kadro: Galatasarayda 188 gün sonra bir ilk

SINGO YENİDEN SAĞ BEKTE

Sarı-kırmızılıların bir diğer dikkat çeken tercihi ise Wilfried Singo oldu. Fildişi Sahilli futbolcu, Samsunspor karşısında sağ bekte görev alacak.

Wilfried Singo ise son olarak 4 Nisan 2026'daki Trabzonspor maçında sağ bekte görev yapmıştı. Fildişili futbolcu, 231 gün sonra yeniden bu pozisyonda sahaya çıkacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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