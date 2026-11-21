Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, 12. hafta mücadelesinde Samsunspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Rams Park'taki çalışmalar nedeniyle Başakşehir Fatih Terim stadyumunda oynanan karşılaşmayı kazanarak liderliğini korumayı hedeflerken Karadeniz ekibi zorlu deplasmanda puan arayacak.

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Ligde zirvede yer alan Galatasaray, 12. hafta mücadelesinde Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedeflerken konuk ekip zorlu deplasmandan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını üstlenecek hakemlerin yöneteceği karşılaşmada VAR görevini Erkan Engin yapacak.

Galatasaray'da kritik Samsunspor virajı: Okan Buruk'un ilk 11 tercihi belli oldu

GALATASARAY ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRMAK İSTİYOR

Son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bu sezon da zirve yarışındaki güçlü konumunu sürdürüyor. Geride kalan 11 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 28 puanla haftaya lider girdi.

Oynadığı son karşılaşmalarda aldığı sonuçlarla zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, Samsunspor engelini de kayıpsız geçerek rakipleriyle arasındaki puan farkını açmayı amaçlıyor.

Galatasaray'da kritik Samsunspor virajı: Okan Buruk'un ilk 11 tercihi belli oldu

SAMSUNSPOR'UN HEDEFİ DEPLASMANDA PUAN

Konuk Samsunspor ise ligde istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, 11 haftalık bölümde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 7 puanla 17. sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, lider Galatasaray karşısında sürpriz yaparak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Galatasaray'da kritik Samsunspor virajı: Okan Buruk'un ilk 11 tercihi belli oldu

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sara, Yunus, Eren, Deniz, Kaan, Torreira, Abdülkerim, Barış, Batrakov, Singo

Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Elliot, Sekongo, Oskar, Coulibaly, Afonso, Bayo

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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