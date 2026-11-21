Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş, Samsunspor maçına VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak atanan Erkan Engin'e hata yapmasına rağmen yine görev verildiğini belirterek, "Bundan sonra yaşanabilecek tartışmalı kararların sorumluluğu, bütün bu uyarılarımıza rağmen aynı tercihlerde ısrar edenlerin olacaktır" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında bugün saat 16.00'da Samsunspor ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş, VAR olarak Erkan Engin'in görevlendirilmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Dursun Özbek - Maruf Güneş (Fotoğraf: Instagram)

"ÇOK NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde VAR'da görev alan Erkan Engin'le ilgili geçmişte yaşananlarla ilgili uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Güneş, "Peki ne oldu? Gençlerbirliği maçında çok net bir penaltımızda VAR hakemi Erkan Engin orta hakemi uyarmadı. Şimdi bakıyoruz, bütün bu yaşananlara ve tartışmalara rağmen aynı Erkan Engin'i Samsunspor maçımıza da atamışlar. Burada TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce yaptığı çok önemli bir açıklamayı hatırlatmak istiyorum. Sayın Başkan, 'Sahadaki insani hataları kabul ederim ama VAR'daki hatayı kabul etmiyorum' demişti. Evet, biz de kabul etmiyoruz. Çünkü sahada hakem bir pozisyonu göremeyebilir, hata yapabilir. VAR'ın görevi zaten bu hataları düzeltmek. Dolayısıyla biz de soruyoruz, Sayın başkanın bu kadar net bir duruşu varken, Erkan Engin'deki bu ısrarın sebebi nedir?" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu

"FARKLI UYGULAMANIN GEREKÇESİ NEDİR?"

Maruf Güneş, "Bir başka dikkat çekici konu daha var. Kocaelispor-Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi atanırken, bu sezon ilk defa bizim bir iç saha maçımıza yabancı VAR hakemi atanmıyor. Peki neden? Bu farklı uygulamanın gerekçesi nedir? Açıkçası bütün bunlar bizde ciddi soru işaretleri yapıyor. Bunun bir tesadüf mü, yoksa önümüzü kesmeye yönelik bir çaba mı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Biz kimseye ayrıcalık yapılmasını istemiyoruz. Sadece adil ve eşit bir yönetim istiyoruz. Uyarılarımızı da yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu herkes bilsin ki bundan sonra yaşanabilecek tartışmalı kararların sorumluluğu, bütün bu uyarılarımıza rağmen aynı tercihlerde ısrar edenlerin olacaktır" açıklamasıyla tepki gösterdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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