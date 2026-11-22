Süper Lig ekibi Amedspor, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmamasıyla ilgili resmi açıklama yaptı. Diyarbakır ekibi, Diagne'nin antrenmanlara katılmadığı günlerin noter tespitiyle kayıt altına alındığını duyurdu.

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Amedspor, Mbaye Diagne’nin milli maç arasının ardından takımla çalışmalara katılmaması üzerine yaşanan süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmamasına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Milli maç arası nedeniyle takımımıza verilen izin 12 Kasım 2026 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen futbolcumuzun 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlara katılmadığı, kulübümüz tarafından tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alınmıştır.

Bu kapsamda futbolcumuza 18 Kasım 2026 tarihinde gönderilen ihtarnameyle, 72 saat içerisinde yazılı savunmasını sunması ve en geç 19 Kasım tarihinde Diyarbakır’da hazır bulunarak takım çalışmalarına katılması talep edilmiştir.

Futbolcumuz belirtilen tarihte takıma katılmamış, vekili aracılığıyla ilettiği yazılı savunmasında sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım tarihinde Diyarbakır’a döneceğini bildirmiştir.

Kulübümüz, futbolcumuzun sunduğu savunma ve sağlık raporunu ilgili mevzuat ve sözleşmesel yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmektedir. İnceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde ilgili işlemler tesis edilecektir.

Kulübümüz, tüm süreçlerde olduğu gibi bu konuda da kurumsal disiplin, profesyonel sorumluluk ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde hareket etmeye devam edecektir." denildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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