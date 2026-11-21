Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi'nin, Mbaye Diagne'nin milli aranın ardından takıma dönmediğini söylemesi üzerine Senegalli golcüden dikkat çeken bir cevap geldi.

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Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Amed Sportif Faaliyetler'de Teknik Direktör Besnik Hasi, karşılaşmanın ardından milli aradan sonra Mbaye Diagne'nin takıma dönmediğini söyledi.

"MİLLİ ARA SONRASI TAKIMA DÖNMEDİ"

Diagne'nin kadroda yer almamasına yönelik soruyu cevaplayan Hasi, "Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir." dedi.

"SAKIN ONLARIN SÖZLERİNE İNANMAYIN"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hocasını yalanlayan Mbaye Diagne, "Her şeyi biliyorlar. Neden evde olduğumu biliyorlar. Taraftarlarımızı aptal yerine koymayın. Gerçekler yakında ortaya çıkacak. Amedspor taraftarları, sakın onların sözlerine inanmayın." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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