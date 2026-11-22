Sunderland beraberliğinin ardından konuşan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Premier Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisine dikkat çekti. İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray karşılaşması öncesinde hücumdaki beklentilerini de dile getirdi.

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Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Sunderland beraberliğinin ardından takımının performansını değerlendirdi. Premier Lig'de 7 maçtır yenilmediklerini hatırlatan İspanyol teknik adam, Galatasaray karşılaşması öncesinde oyuncularına önemli mesajlar verdi.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Sunderland ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takımının ortaya koyduğu oyundan genel olarak memnun olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, hücumdaki eksiklere dikkat çekti.

Unai Emeryden Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken mesaj

HÜCUMDA DAHA FAZLASINI İSTİYOR

Sunderland karşısında oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve rakip kalede daha fazla tehlike oluşturduklarını ifade eden Emery, performans değerlendirmesinin olumlu olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, "Oynadığımız maçla ilgili değerlendirmelerim olumlu yönde. Her maçı analiz etmeye ve iyileştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Sunderland maçını kontrol ettik, üstünlük kurduk, onlardan daha fazla şut attık ve rakip ceza sahasına birçok kez girdik. Hücumda biraz daha yoğun ve agresif hareketlere ihtiyacımız var. Daha fazla oyuncuyu rakibin ceza sahasına sokmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Unai Emeryden Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken mesaj

GALATASARAY MAÇINA ODAKLANDI

Beraberliğin kendileri açısından hayal kırıklığı oluşturduğunu ancak takımın genel gidişatından memnun olduğunu vurgulayan Emery, Premier Lig'deki yenilmezlik serisine de dikkat çekti.

"Beraberlikle yetinmek sinir bozucu ancak Premier Lig'de 7 maçtır kaybetmiyoruz. Elbette bu olumlu ancak daha fazla galibiyete ihtiyacımız var. Yolumuza devam edeceğiz ve şimdi salı günü Galatasaray'a karşı oynayacağımız maça odaklanacağız." diyen Emery, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette hâlâ yapmamız gereken şeyler var ama doğru yoldayız."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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