Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde tansiyon yükseldi: Jasikevicius ve Baldwin diskalifiye edildi
Fenerbahçe Tarfin'de Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve ABD'li oyun kurucu Wade Baldwin, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Beşiktaş Fuzul derbisinde diskalifiye edildi.
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Beşiktaş Fuzul'a konuk oldu.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada önce Wade Baldwin ardından Sarunas Jasikevicius oyundan ihraç edildi.
BALDWIN'E ÜST ÜSTE İKİ TEKNİK FAUL
Sarı lacivertli ekibi ABD'li yıldızı Wade Baldwin, bir pozisyonda hakemlere itirazı nedeniyle üst üste iki teknik faul alarak maçtan diskalifiye edildi.
JASIKEVICIUS DİREKT İHRAÇ EDİLDİ
Fenerbahçe Başantrenörü Saras Jasikevicius, Baldwin'in diskalifiye edilmesinden kısa süre sonra hakemlere itirazlarından dolayı teknik faul aldı. Jasikevicius, maçtan direkt olarak diskalifiye edildi.