Liverpool, 10 kişilik Manchester United'ı hezimete uğrattı
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaştığı Manchester United'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.
Andoni Iraola liderliğindeki Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Mauricio Pochettino yönetimindeki ilk maçına çıkan Manchester United'ı konuk etti.
KIRMIZILAR GOL YAĞDIRDI
Anfield'daki dev maçta Liverpool, uzun süre 10 kişi oynayan Manchester United'ı 4-0'lık skorla geçti. Kırmızılar'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Dominik Szoboszlai, 13. dakikada Florian Wirtz, 66. dakikada Rio Ngumoha ve 82. dakikada Víctor Muñoz Villanueva kaydetti.
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MANU 10 KİŞİ KALDI
Kırmızı Şeytanlar'ın Fransız savunmacısı Leny Yoro, müsabakanın 8. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
UNITED DÜŞME HATTINDA
Bu skorla ligde puanını 21 yapan Liverpool, dördüncü sıraya yükseldi. Manchester United ise 9 puanla 19. sırada kaldı.