Yatırımcı parasını çekip kenara geçti! İslam Memiş'ten 2027 için çarpıcı senaryo
Küresel piyasalarda geride kalan hafta sert satışlarla geçti. ABD, Asya ve Avrupa borsalarında yüzde 3-4 civarında kayıplar yaşanırken Bitcoin’de 55 bin dolar, ons altında 3 bin 500 dolar, gümüşte ise 41 dolar seviyeleri test edildi. Altın, gümüş ve borsalardaki düşüşlerin aynı döneme denk gelmesi, yatırımcıların parasını hangi alana taşıyacağı sorusunu gündeme getirdi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı haftalık değerlendirmede piyasalardaki hareketliliği yorumladı. Satışların yalnızca değerli metallerle sınırlı kalmadığını belirten Memiş, yapay zekâ ve teknoloji şirketlerinde de ciddi düşüşler görüldüğünü söyledi.
YATIRIMCI NAKDE GEÇTİ
Yatırımcıların belirsizlik karşısında nakde yöneldiğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:
"Karşımızda korkuyla nakit pozisyonuna geçen bir yatırımcı kitlesi var. Ancak bu paranın nereye yöneldiğine ilişkin henüz net bir işaret bulunmuyor. Yatırımcıların bir bölümü nakitte kalmayı tercih ediyor.
Aralık ayında Noel tatilinin başlayacak olması da bu süreçte etkili. Yatırımcılar tatil öncesinde pozisyonlarını kapatıp nakde geçiyor, 2027 yılı için yeni pozisyonlar hazırlıyor. Küresel ekonomilerde ve para piyasalarında belirsizliğin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Yatırımcılar bu karmaşık piyasada kazanç elde etmekte zorlandı"
PARADAN PARA KAZANMA DÖNEMİ BİTTİ
Piyasalardaki belirsizliğin 2027 yılında da devam edebileceğini belirten Memiş, yatırımcıların önümüzdeki döneme daha temkinli hazırlanması gerektiğini dile getirdi. 2026'da yaşanan sert hareketlerin yatırımcılar açısından önemli bir tecrübe olduğunu söyleyen Memiş, yeni yılda birikimlerin farklı yatırım araçlarına dağıtılmasının önem kazanacağını kaydetti.
Memiş'in açıklaması şöyle:
"2027 yılının bir değişim yılı olacağını düşünüyorum. 2026'da yaşanan sert hareketler yatırımcılar için acı bir tecrübe oldu. Önümüzdeki yıl daha temkinli, birikimlerini çeşitlendiren ve risklere karşı kendini koruyan bir yatırımcı profili göreceğiz. 2027'de de belirsizlik sürebilir. Bu nedenle yatırımcıların birikimlerini çeşitlendirmesi ve uzun vadeli strateji belirlemesi önemli.
2026 yılı boyunca sık sık dile getirdiğim bir uyarı vardı: Paradan para kazanma dönemi bitti. Artık finansal piyasalarda yatırımcılar, sistemin izin verdiği ölçüde kazanç elde edebiliyor. Enflasyon karşısında yatırım araçlarının kazanç sağlamakta zorlandığı bir süreç yaşadık. Merkez bankaları faiz kararlarıyla piyasaları yönlendirmeye devam etti. ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında 25 baz puan, mart ayında da 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
2027 yılında yatırımcıların ellerindeki varlıkları koruması, uzun vadeli strateji belirlemesi ve kısa vadeli beklentilerle hareket etmemesi gerekiyor. Birikimlerin çeşitlendirilmesi bu açıdan önemli"
ONS ALTINDA BEKLENTİ SINIRI KIRILDI
Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi de değerlendiren Memiş, daha önce ons altında 3.880-5.880 dolar aralığına işaret ettiğini hatırlattı. Ancak 3.880 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla beklentilerinin de altında bir fiyat hareketi yaşandığını belirtti.
Memiş sözlerine şunları ekledi:
"Ons altınla ilgili öngörülerimi yıl boyunca sık sık paylaştım. 3.880-5.880 dolar aralığına işaret ediyordum. Ancak 3.880 dolar seviyesi bu hafta sert biçimde aşağı yönlü kırıldı. Ons altın şu anda 3.525 dolar seviyesinde. Fiyatlar benim beklentimin de altına geriledi. Bu aşamada 3.880 doların altı için yeni bir hedef vermem mümkün değil.
Ocak ayındaki videolarımda 5.600 dolara kadar yükselen ons altını teknik ve mantıksal açıdan yorumlamanın zor olduğunu söylemiştim. Şimdi de 3.880 doların altındaki seviyeler için aynı durum söz konusu. Ancak altın benim paramla şu anda ucuz mu diye sorarsanız, cevabım evet. Ocak ayında pahalıydı, bugün ise ucuz.
ALTIN YENİDEN YÜKSELİR Mİ?
2027 yılında altının bugünkü seviyelerinden daha yüksek fiyatlara ulaşacağını düşünüyorum. Yeniden 4.000, 4.200 ve 4.400 dolar seviyelerini konuşabiliriz. Ancak mevcut manipülasyon ortamında satışların ne kadar süreceğini öngöremiyorum. Bu nedenle geniş bantta dalgalanan bir piyasaya hazırlıklı olmak gerekiyor.
İSLAM MEMİŞ'TEN "BEKLEYİN" UYARISI
Memiş’e göre piyasalardaki karmaşanın arkasında yalnızca fiyat hareketleri bulunmuyor. Küresel para sisteminde değişim yaşandığını savunan Memiş, merkez bankalarının yeni bir model hazırlığında olduğunu öne sürdü ve ekledi:
"Dünyada paranın hikâyesinin değiştiğini düşünüyorum. Merkez bankaları yeni bir sistem ve model hazırlığı içinde. Para sistemindeki bu değişim süreciyle birlikte piyasalar yeniden şekilleniyor ve satışlar da devam ediyor.
2027 yılında dijital paralara geçiş ve bu alanda yasal düzenlemelerin yapılacağı bir dönem bekliyorum. Yatırımcıların dalgalı ve belirsiz bir piyasaya hazırlıklı olması gerekiyor. İlk çeyrekte yükseliş, ikinci çeyrekte düşüş, üçüncü çeyrekte yeniden yükseliş ve son çeyrekte tekrar düşüş yaşanabileceğini öngörüyorum.
Bu karmaşık piyasada yatırımcıların bir süre kenarda beklemesini ve değişim sürecini soğukkanlılıkla takip etmesini önemsiyorum. Pazartesi günü piyasaların açılmasıyla birlikte nasıl bir eğilim oluşacağını daha net görebileceğiz. Şu anda teknik ve mantıksal açıdan okunması zor bir süreçten geçiyoruz"