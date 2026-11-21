YATIRIMCI NAKDE GEÇTİ

Yatırımcıların belirsizlik karşısında nakde yöneldiğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Karşımızda korkuyla nakit pozisyonuna geçen bir yatırımcı kitlesi var. Ancak bu paranın nereye yöneldiğine ilişkin henüz net bir işaret bulunmuyor. Yatırımcıların bir bölümü nakitte kalmayı tercih ediyor.

Aralık ayında Noel tatilinin başlayacak olması da bu süreçte etkili. Yatırımcılar tatil öncesinde pozisyonlarını kapatıp nakde geçiyor, 2027 yılı için yeni pozisyonlar hazırlıyor. Küresel ekonomilerde ve para piyasalarında belirsizliğin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Yatırımcılar bu karmaşık piyasada kazanç elde etmekte zorlandı"